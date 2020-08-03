2020-08-03T09:44:08+03:00
Происшествия

Владельцу турбазы, где погибла семья алтайского чиновника, предъявлено обвинение

Именно он распорядился занести в помещение бензиновые генераторы, который стали причиной появления окиси углерода в номере
Татьяна Гейнрих
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Турбаза "Глобус". Фото: http://www.globus-aya.ru/Турбаза "Глобус". Фото: http://www.globus-aya.ru/
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Следователи предъявили владельцу туристической базы «Глобус», где погибла семья из четырех человек, обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 31 июля на турбазе в номере нашли тела четырех человек. После опознания выяснилось, что это 51-летний начальник одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена Оксана, учитель физкультуры, и двое детей. Сыну было 16 лет, дочери – 10. Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля. При этом никаких следов насильственных действий на телах не обнаружено.

Семья Кременских. Фото: коллаж Олега Волобуева

Семья Кременских. Фото: коллаж Олега Волобуева

Как выяснилось позже, в ночь на турбазе из-за ливня отключили свет. Владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы продолжала работать насосная станция и постояльцы не остались без воды.

– Следователями СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших, – сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Концентрация газа превысила предельно допустимые нормы. По результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы причиной смерти семьи стало отравление окисью углерода.

Следователи задержали и допросили хозяина турбазы, сейчас готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Похороны семьи Кременских. Фото: Олег УКЛАДОВ

Похороны семьи Кременских.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что сегодня, 3 августа, в барнаульском крематории прошло прощание с семьей Кременских. Вход в зал прощания для прессы был запрещен.

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31 июля на туристической базе «Глобус» в номере нашли тела четырех человек. После опознания выяснилось, что это 51-летний начальник одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена и двое детей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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