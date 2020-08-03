На турбазе «Глобус», где погибла семья алтайского чиновника, выявили множество нарушений

Турбаза закрыта. Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

На турбазе «Глобус», где погибла семья алтайского чиновника управления по печати Иосифа Кременских, выявили многочисленные нарушения противопожарной безопасности во всех помещениях. Помимо этого, специалисты Ростехнадзора осмотрели подключение базы к энергосетям общего пользования. Там также нарушена безопасность высоковольтных энергоустановок, причем доступ к ним открыт посторонним.

Руководство туристической базы обязано устранить все нарушения, привести в соответствующие условия территорию, где проживают туристы и персонал гостиницы. На период устранения ошибок турбаза закрыта. Посетители базы выселены, а объект круглосуточно охраняет полиция.

Напомним, 31 июля на турбазе в номере нашли тела 51-летнего начальника одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жены Оксаны и двоих детей. Сыну было 16 лет, дочери – 10. Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля.

Приоритетная версия смерти на данный момент – отравление угарным газом. Из-за проливного дождя на турбазе отключили свет. Хозяин базы поручил занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы продолжала работать насосная станция и постояльцы не остались без воды. Из-за генератора окись углерода проникла в номер Кременских.

На данный момент хозяину базы предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Он заключен под стражу.

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