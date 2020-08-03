В Барнауле простились с семьей алтайского чиновника, погибшей на турбазе

3 августа в барнаульском крематории простились с семьей Кременских, погибшей на алтайской турбазе «Глобус». Проводить в последний путь Иосифа Кременских, его жену Оксану и двоих детей пришли проводить сотни человек. Внутрь журналистов попросили не входить, так как для родных это очень личная трагедия.

Близкие не могли смириться с утратой.Фото: Олег УКЛАДОВ

Родственники, коллеги, друзья, бывшие ученики, одноклассники детей не могли осознать до конца случившееся. По нелепому стечению обстоятельств разом скончалась вся семья.

– Мы потеряли не только коллегу, первоклассного специалиста. Но и друга! Невосполнимая утрата для всех, – говорит Ольга Плотникова о главе семейства.

На прощание пришли коллеги, друзья и родственники.Фото: Олег УКЛАДОВ

О супругах друзья и коллеги отзываются как о добрых, светлых, отзывчивых людях, готовых всегда прийти на помощь.

Близкие считают, что их смерть - нелепая случайность.Фото: Олег УКЛАДОВ

Члены семьи умерли в ночь с 26 на 27 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, 31 июля на турбазе в номере нашли тела четырех человек. После опознания выяснилось, что это 51-летний начальник одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена Оксана, учитель физкультуры, и двое детей. Сыну было 16 лет, дочери – 10. Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля.

На похороны пришли друзья детей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Приоритетная версия смерти на данный момент – отравление угарным газом. В ночь на турбазе из-за ливня отключили свет. Владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы продолжала работать насосная станция и постояльцы не остались без воды. Из-за генератора окись углерода проникла в номер Кременских.

О супругах Кременских вспоминают как о добрых и светлых людях.Фото: Олег УКЛАДОВ

На данный момент хозяину базы предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Именно он распорядился занести в помещение бензиновые генераторы, который стали причиной появления окиси углерода в номере (подробнее)