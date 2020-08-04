Трагедия на алтайской турбазе: эксперты о том, насколько опасны бензиновые генераторы

Версия отравления угарным газом сегодня основная в деле о гибели семьи специалиста управления по печати и массовым коммуникациям Алтайского края Иосифа Кременских. Напомним, в день заселения семьи на турбазу «Глобус» в окрестностях прошел ливень, из-за чего начались проблемы со светом. Чтобы обеспечить туристов электричеством, в подсобном помещении на первом этаже установили бензиновые генераторы и открыли дверь для вентиляции. Но в итоге выхлопные газы попали в номер семьи Кременских, который находился именно над подсобным помещением, и стали причиной смерти четырех человек.

Эксперты рассказали «Комсомолке», в чем опасность выхлопных газов и как правильно использовать такие генераторы.

Игорь Афонин, инженер, директор производственного предприятия «Аксоид»:

- В этой трагической истории много непонятного. Почему не сообразили мужики - тот, кто команду давал ставить генератор в доме, те, кто устанавливали? Много случаев, когда люди в гаражах задыхаются. Даже когда спишь в машине на улице, надо по ветру автомобиль ставить, иначе из выхлопной трубы газ будет заходить. А здесь ветра не было, генератор, щели… Все абсолютно неправильно.

На моей памяти был случай, когда кочегар молодой уснул и трубу прикрыл, чтобы теплее было. Один день тошнило его, уже отравление было, на сердце жаловался. На следующий день ушел ночевать, задохнулся, лег, опять трубу закрыл. А ведь в пожарной части работал, знал, что это опасно…

Сергей Казанцев, президент Алтайской краевой федерации рыболовного спорта:

- Что там было конкретно, мне сложно сказать. Мы, когда используем мобильные генераторы на природе, ставим их таким образом, чтобы выхлопы никак не могли попасть в зону нахождения людей. При этом некоторые незадачливые пользователи генераторов умудряются ставить их так, чтобы выхлопные газы шли на них. Даже если вы ночуете в машине и включаете обогрев, парковаться нужно так, чтобы все газы из выхлопной трубы вылетали по ветру, а не против него.

Владимир Ильин, физик, изобретатель, сотрудник научной лаборатории:

- В выхлопных газах двигателей содержится окись углерода - угарный газ. Причем в бензиновых больше, чем в дизельных. При запуске в помещении надо наружу выхлоп выводить. Обычно шланг к выхлопной трубе присоединяют, а второй конец - на улицу. А там затащили генераторы в подсобку, включили и просто дверь открытой держали. Комната, как пишут, расположена над подсобкой. Каким образом в неё попали выхлопные газы, нигде не писалось. Возможно, через вентиляцию, или перекрытие негерметичное, или через пол. И окно в комнате наверху, скорее всего, закрыто было.

Константин Тинин, пожарный с 25-летним стажем:

- Бензиновые генераторы гораздо опаснее, чем дизельные. От дизельного голова болит, но вы все равно проснетесь, а от бензинового даже не почувствуете, как умрете.

Там система вентиляции была сделана полностью неправильно. Генератор должен быть выведен в отдельное помещение. Внутри в доме их ставить нельзя. Получилось, что дом стал трубой в данной ситуации. В дверь шел приток воздуха, а вверх – вытяжка, тяга увеличилась. Угарный газ пошел вверх через щели, пол. Окно в комнате наверху было закрыто. Вообще, при таком раскладе, могли погибнуть все люди, которые были на втором этаже.

Ну а так бензиновые генераторы прекрасны, если их использовать правильно: ставить на расстоянии от дома и людей, в сарайке какой-нибудь например, с правильной вентиляцией.

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