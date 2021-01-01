Главным трэшем наконец-то ушедшего 2020 года, несомненно, стал covid и связанные с ним шокирующие истории, например, трупы в подвале. Но мы вспомнили и другие безумства природы и людей.В белой западнеЯнварь 2020 года начался невиданным снегопадом. Небесной муки привалило столько, что многие поселки на Алтае оказались отрезанными от мира, частные дома были засыпаны по крышу. Причем часть крыш в буквальном смысле слова ехали, ломались, проваливались. Какие-то сносило. Некоторые деревни стали напоминать большие снежные холмы, под которыми жители как кроты прорыли цепочку подземных ходов. Откапываться приходилось и в краевой столице. Один из барнаульцев, к примеру, прокопал семиметровый туннель к своему гаражу. Путь в нем пришлось подсвечивать фонариком.Непристойности на ОбиОт нынешней весны веяло тюрьмой. В марте на Алтае, как и по всей стране, ввели режим самоизоляции. В отпускном затишье одни обрастали вместе с губернатором, другие залипли в онлайн-трансляциях, а кто-то предавался загулам и разгулам.Так, однажды на рассвете на набережной Оби в Барнауле была замечена любовная парочка, которая нарушала социальную дистанцию и масочный режим, наплевав на все указы губернатора о самоизоляции. Ни окна соседнего здания, ни рыбак, закинувший удочку неподалеку, не помешали «распоясавшимся» любовникам вспомнить о Камасутре. Ролик попал в сеть. Обсуждая тему, народ разделился на два лагеря. Одни шутили, мол, когда вся семья дома на карантине и домашнем обучении, то сойдет и природа, и гараж, и набережная. Другие негодовали: «Животные, надо бы их как можно строже наказать!».Бранное слово на вождеКак говорится в народной поговорке: каждый по-своему с ума сходит. Еще один трэш года – нецензурщина на памятнике Ленина в самом центре Барнаула. Одна из горожанок написала на вожде пролетариата матерное слово из трех букв. Причем с размахом, с буквами больше метра. Внизу постамента «художница» письменно покаялась перед высшими силами, написав: «Прости нас, Господи. Аминь». После этого в тот же день хулиганка 1969 года рождения была задержана силами земными в лице полиции.Наверняка эти громкие случаи лишь часть айсберга. Если вам есть, что вспомнить из этой серии – пишите или звоните к нам в редакцию по тел (3852) 205-533 (после новогодних праздников). Были, конечно, в том году и жесткие «ужастики» связанные с криминалом, болезнями, ковидной жутью. Но об этом - отдельный разговор.