2020-04-16T13:42:51+03:00
Общество

Губернатор Томенко о закрытии парикмахерских из-за коронавируса: "Сижу, обрастаю вместе со всеми"

Глава региона также рассказал, как проводят время он и его семья в период пандемии
САНТАЛОВ Константин
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ходе пресс-конференции 16 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как переживает режим самоизоляции и решает вопрос со своей стрижкой, ведь парикмахерские закрыты в связи с пандемией коронавируса.

Глава региона сообщил, что его семья проводит время дома, а ему иногда приходится выезжать.

- Я по необходимости хожу на работу и возвращаюсь, соблюдая все меры предосторожности. А семья моя изолировалась, также как и все остальные законопослушные и дисциплинированные граждане нашей страны и жители нашего края, сидит и ждет меня с работы. Потом мы дома общаемся, - отметил Виктор Томенко.

Главе региона, как и многим жителям края, пришлось изменить подход и к тренировкам.

- Что касается спорта, то с ним все стало сложнее. Все закрыто, поэтому только дома какая-то зарядка или небольшой набор упражнений для собственной поддержки. Надеюсь, ситуация эта закончится, мы вернемся к нормальной работе, спорту и жизни, - сказал Виктор Томенко.

Губернатор ответил и на вопрос о том, как он решает вопрос со своей стрижкой в период пандемии коронавируса, когда салоны красоты не работают.

- Как вы думаете, я могу пойти в какую-нибудь парикмахерскую и подстригаться? Вот сижу, обрастаю вместе со всеми, - с улыбкой сказал Виктор Томенко.

Губернатор призвал всех немного потерпеть, ведь пандемия закончится и жизнь нормализуется.

- Для того, чтобы преодолеть это заболевание и эпидемию, надо на время делать вообще то, против чего мы всегда выступали, что никак не пропагандировали. Это разобщение, социальная дистанция, минимальная активность и так далее. Это путь к тому, чтобы побороть эту болезнь. Будем здоровы, будем живы, наверстаем все дальше, - подчеркнул глава региона.

В парикмахерской. Фото: Олег УКЛАДОВ

В парикмахерской.Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время, несмотря на многочисленные просьбы работников бьюти-индустрии и обычных жителей региона, возобновить в Алтайском крае работу салонов и парикмахерских не получится. Подробно причины такого непростого решения объясняли министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Коронавирус в Алтайском крае

По данным на 16 апреля, количество инфицированных осталось на прежнем уровне – 48 человек. Однако ранее стало известно, что расширилась география распространения коронавируса в крае. Из зараженных в Барнауле – 34 человека, в городах Заринске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске по одному человеку, Павловском и Крутихинском районах – по 3 человека, Первомайском и Советском районах – по 2 заболевших.

Всего в данный момент в крае на инфекцию обследовано 11650 человек, под меднаблюдением находится 1083 человека, за весь период снято с меднаблюдения 5604 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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