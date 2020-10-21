Очереди из покойников: жителей Алтайского края шокировало видео с трупами в подвале больницы

Видео вызвало большой общественный резонанс. Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях и по мессенджерам жителей Алтайского края распространяют видео из подвального помещения больницы, где на каталках и на полу лежат черные мешки. Автор ролика утверждает, что в них находятся тела умерших. В минздраве региона объяснили, почему в крае образовалась очередь на вскрытия, и рассказали, в каких условиях работают патологоанатомы.

Черные мешки на каталках и прямо на полу

Ролик, действительно, может шокировать людей с неустойчивой психикой. На кадрах видно, что мужчина с сильной отдышкой идет по коридору подвала одной из больниц. Вдоль стен на каталках и прямо на полу лежат черные мешки. По словам автора ролика, внутри якобы трупы умерших от COVID-19. Устрашающая очередь растянулась на несколько метров. В конце коридора открыта дверь, за которой также можно заметить каталки с мешками

«У нас тут трупы лежат», – говорит автор видео. Он также предполагает, что у всех погибших был коронавирус. В финале ролика мужчина добавил, что видео снято в Алтайском крае 17 октября 2020 года.

Кадр ролика. Скриншот с видео, размещенного в vk.com/barneos22

Видео вызвало большой общественный резонанс, его разметили во многих группах в соцсетях, активно рассылали в WhatsApp и в других мессенджерах. Одни жители региона поверили автору ролика, другие назвали увиденное фейком. В комментариях мнения людей разделились.

Где снят ролик

В пресс-службе минздрава Алтайского края в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” подтвердили подлинность этого видео. Ролик был снят в городской больнице № 12 Барнаула. Там сейчас размещен ковидный госпиталь.

Кадр ролика. Скриншот с видео, размещенного в vk.com/barneos22

В ведомстве добавили, что всего в регионе работают восемь патологоанатомических отделений. Там проводят вскрытие пациентов с коронавирусом и с подозрением на него.

Почему появились очереди на вскрытие

Владимир Климачев, главный внештатный патологоанатом Алтайского края, заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы № 11, сообщил, что число умерших стало возрастать. В настоящее время по федеральному закону требуется вскрывать всех усопших, у которых в анамнезе был коронавирус.

– Чтобы хоть сколько-то сократить очередность патологоанатомических вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем все возможное для того, чтобы ускорить данный процесс. Другой момент или третий важный момент – не всегда родственники сразу после вскрытия могут забрать врачебное свидетельство о смерти или тело умершего пациента. Некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать, – резюмировал Владимир Климачев.

В минздраве края добавили, что выданное врачебное свидетельство о смерти должно быть зарегистрировано в отделе ЗАГС. После этого родственники договариваются о погребении, а затем приезжают за телом. Умершие люди находятся в отделении около трех суток. Только после этого освобождается место.

Сколько человек с COVID-19 умерло в Алтайском крае

По данным на вечер 20 октября, с начала пандемии в регионе скончались 659 человек с коронавирусом, в том числе 311 случаев от COVID-19, 344 случая – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе

Отметим, что общее число заболевших COVID-19 в крае превысило 16,7 тыс. человек. Ранее во время оперативного совещания с региональным правительством губернатор Алтайского края Виктор Томенко сравнил обстановку с COVID-19 в регионе с военной.

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