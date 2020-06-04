В Барнауле парочка нарушила дистанцию и занялась любовью в общественном месте

На днях на улице Приречной в Барнауле была замечена любовная парочка, которая нарушала социальную дистанцию и масочный режим, наплевав на все указы губернатора о самоизоляции. Ни окна соседней высотки, ни рыбак-философ, стоящий неподалеку, не помешали им вспомнить о Камасутре.

Видеоролик, снятый с высотки, тут же попал в сеть, где его бурно обсуждают. В основном, народ прикалывается. Из комментариев в сообществе «Инцидент Барнаул»:

- Видно моряк с барракуды сошёл на берег после полугодовалого плавания.

- Когда вся семья дома на карантине и домашнем обучении, а квартиры маленькие- то либо на природу, либо в гараж!

- Свободные личности предаются свободной любви на свободе! И теперь получают известность в свободном интернете! Лишь бы они были свободны от отношений. А-то вторые половины могут не толерантно отнестись к этому акту выражения чувств.

- Ждем даму у Малахова на передаче с душераздирающей историей о подлеце, который бросил ее с пузом.

Чувствуется по комментариям, что в режиме самоизоляции многие соскучились по вольному сексу вне дома и даже завидуют разнузданной парочке. Есть правда и негодующие отзывы, типа: «Просто животные, надеюсь, их оштрафуют тыщ на 300». Брезгливой горожанке тут же парировали: «Что уж так откровенно завидовать, нолик хоть уберите».

- Факт зарегистрирован, проводится проверка, - кратко сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУВД Алтайского края по поводу данного случая.

По словам барнаульского юриста Сергея Веселых действия парочки можно квалифицировать, как административное правонарушение по ст. 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

- Если факт будет доказан, то мелким хулиганам грозит административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, - пояснил юрист.

А в это время

Пока барнаульская полиция проводит проверку факта нечаянной любви на набережной, в пространстве рядом с коронавирусом витают байки о другом горячем сексе во время «чумы». Одна из баек в «Комсомолку» прилетела из Благовещенского района.

Якобы во время серьезного рейда на серьезном предприятии "Кучуксульфат" обнаружили парочку, застывшую в страстных объятиях. И якобы их тут же решили наказать и выписать штраф за нарушение дистанции.

- Это просто бред, больные головы придумывают, у нас и рейда никакого не было, - неофициально прокомментировали корреспонденту «КП» по телефону сотрудники службы управления персонала предприятия.

В официальном ответе на вопрос «Комсомолки» о том, какие меры безопасности применяются на предприятии «Кучуксульфат» во время пандемии, говорится:

«Администрация осуществляет внутренний контроль за соблюдением работниками всех предписанных мер безопасности. Были выявлены единичные случаи нарушения масочного режима. С данными работниками проводятся разъяснительные беседы и применяются меры дисциплинарной ответственности с учетом требований трудового законодательства РФ».