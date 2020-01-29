Тоннель в семь метров: барнаульцы пробиваются к своим гаражам с помощью лопат
«Семь метров снежного плена» — так озаглавил свой видеоролик на YouTube школьник Антон Тананыкин из Барнаула. Вместе с родными ему пришлось пробивать путь к собственному гаражу через огромный сугроб. С помощью лопат, энтузиазма и «какой-то матери» барнаульцам удалось прокопать тоннель. Его длина составила семь метров.
— Зима выдалась очень снежной. А еще три дня назад прошла сильнейшая метель. Мы пришли к гаражу, чтобы выкатить свой автомобиль, и были очень удивлены. С одной стороны снег выдувает, а с другой задувает, — рассказал Антон.
Судя по видео, высота сугробов составляет не меньше 2,5 метров. В тоннеле, прорытом барнаульцами, приходится подсвечивать путь фонариком — такой он длинный.
Семь метров снежного плена.Видео: Антон Тананыкин
— Сейчас только конец января, еще половина зимы впереди. Что будет дальше, мы даже не представляем. Похоже, свой автомобиль мы сможем выкатить только весной, — сокрушается парень.
Путь удалось прорыть только до двери в воротах гаража. Войти в него можно, а вот машину выудить точно не получится.
Как рассказал Антон Тананыкин «КП»-Барнаул», гараж находится в поселке Южном. После сегодняшней метели вход в тоннель снова занесло.
— До него придется копать еще метра два. Если будет такая погода, то, возможно проезд между гаражами и вовсе заметет по крыши, — говорит парень.
Заметенные гаражи. Фото: Антон Тананыкин
Кстати, на канале у Антона есть несколько видео, но то, что про тоннель — самое популярное. На нем уже около 4000 просмотров.
По сравнению с некоторыми районами Алтайского края, в Барнауле ситуация довольно стабильная. В трех районах региона уже ввели режим ЧС из-за метели и снежных заторов. К селам пробивают дороги военные, минтранс и МЧС включились в доставку продовольствия в заметенные снегом труднодоступные населенные пункты.
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ИСТОЧНИК KP.RU