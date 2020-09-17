В Барнауле на памятнике Ленину у здания правительства написали общеизвестное бранное слово на букву «Х»

На все про все у «художницы» ушло несколько минут Фото: Олег УКЛАДОВ

17 сентября неизвестная женщина написала на памятнике Ленину у здания правительства Алтайского края общеизвестное бранное слово на букву «Х». Сделала она это с размахом – судя по видеокадрам, высота букв составила больше метра. А внизу постамента, на плитке добавила: «Прости нас, Господи. Аминь».

- Утро в Барнауле всегда полно сюрпризов... И каждый раз что-то новенькое, - сообщили о происшествии в паблике «Барнаул 22».

Все произошло среди бела дня. На все про все у «художницы» ушло несколько минут. Вскоре ее задержали полицейские. Информацию о случившемся подтвердили в отделе полиции по Барнаулу:

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали женщину 1969 года рождения, которая написала краской нецензурное слово на памятнике, установленном на площади Советов. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в пресс-службе.

В комментариях в соцсетях уже активно обсуждают акт вандализма. Некоторые предположили, что женщина не в себе.

- Вот дать бы тряпку и ведро и отправить отмывать, - пишут в комментариях барнаульцы.

Кстати, по данным очевидцев, нецензурную надпись оперативно закрасили.