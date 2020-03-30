Алтайские депутаты и бизнесмены летели в одном самолете с заболевшей коронавирусом женщиной

30 Март 2020 2020-03-30T13:31:02+03:00

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Вместе с заболевшей коронавирусной инфекцией жительницей Барнаула в одном самолете летели несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания. Об этом сообщает «Банкфакс».

Заболевшая женщина вылетела из Москвы вечером 19 марта и ранним утром 20 марта прилетела в Барнаул в салоне эконом-класса. Поскольку рейс не был международным, никакой проверки не было. На этом же самолете летели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов.

С заболевшей контактировали 26 пассажиров (пять рядов по шесть человек). Мария Прусакова сообщила, что самостоятельно сдала экспресс-анализ, результат должен стать известен в течение дня 30 марта. «Прошло уже 10 дней, и у меня, у моих детей нет симптомов. Я не была за границей, не было никаких предпосылок, чтобы проверяться. Я сидела неподалеку от этой женщины, но меня среди этих 26 человек нет», — рассказала депутат.

С остальными депутатами и бизнесменами пока не связывались ни медики, ни представители Роспотребнадзора.

26 марта состоялась сессия Алтайского Заксобрания, на которой в том числе присутствовали депутаты, вернувшиеся из-за границы, сообщила Мария Прусакова. По ее мнению, всех алтайских депутатов нужно проверить на инфекцию.

Напомним, что заболевшая женщина прибыла из Доминиканской республики в Москву, затем полетела домой. Она находилась в режиме самоизоляции на дому, а вот ее муж ходил на работу. У него предварительно подтвержден коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU