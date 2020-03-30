Алтайские депутаты и бизнесмены летели в одном самолете с заболевшей коронавирусом женщиной
Вместе с заболевшей коронавирусной инфекцией жительницей Барнаула в одном самолете летели несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания. Об этом сообщает «Банкфакс».
Заболевшая женщина вылетела из Москвы вечером 19 марта и ранним утром 20 марта прилетела в Барнаул в салоне эконом-класса. Поскольку рейс не был международным, никакой проверки не было. На этом же самолете летели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов.
С заболевшей контактировали 26 пассажиров (пять рядов по шесть человек). Мария Прусакова сообщила, что самостоятельно сдала экспресс-анализ, результат должен стать известен в течение дня 30 марта. «Прошло уже 10 дней, и у меня, у моих детей нет симптомов. Я не была за границей, не было никаких предпосылок, чтобы проверяться. Я сидела неподалеку от этой женщины, но меня среди этих 26 человек нет», — рассказала депутат.
С остальными депутатами и бизнесменами пока не связывались ни медики, ни представители Роспотребнадзора.
26 марта состоялась сессия Алтайского Заксобрания, на которой в том числе присутствовали депутаты, вернувшиеся из-за границы, сообщила Мария Прусакова. По ее мнению, всех алтайских депутатов нужно проверить на инфекцию.
Напомним, что заболевшая женщина прибыла из Доминиканской республики в Москву, затем полетела домой. Она находилась в режиме самоизоляции на дому, а вот ее муж ходил на работу. У него предварительно подтвержден коронавирус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Барнауле продезинфицировали дом женщины с коронавирусом
Заболевшая живет на Южном Власихинском проезде (подробнее)
ОНФ пожаловался на продажу масок по 200 рублей за штуку в барнаульском супермаркете
«Фронтовики» отправили заявления в прокуратуру и УФАС по Алтайскому краю (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU