2020-03-30T11:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

ОНФ пожаловался на продажу масок по 200 рублей за штуку в барнаульском супермаркете

«Фронтовики» отправили заявления в прокуратуру и УФАС по Алтайскому краю
Анастасия Корягина
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Маски в супермаркете «Лэнд 24». Фото: vk.com/onf_barnaulМаски в супермаркете «Лэнд 24». Фото: vk.com/onf_barnaul
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Алтайское отделение ОНФ обратилось в прокуратуру и УФАС с требованием проверить супермаркет «Лэнд 24», который продает медицинские маски по 200 рублей за штуку. Об этом сообщается в паблике организации «ВКонтакте».

В качестве доказательств «фронтовики» провели контрольную закупку и приложили к обращениям копии чека. Кроме того, ОНФ пожаловался на наличие в магазине сухпайков по цене 850 рублей с надписями «Армия России», которые, по их предположению, могли быть изготовлены в рамках гособоронзаказа и не предназначены для продажи.

В ОНФ говорят, что теперь маски по завышенным ценам в магазине не продаются. Была ли снижена цена или продукцию просто сняли с продажи, не уточняется.

Ранее в соцсетях появлялись фото якобы из «Лэнд 24» с ценой, превышающей 3000 рублей за пачку в 50 масок. При этом в аптеки Барнаула маски не привозят уже больше месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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