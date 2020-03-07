2020-03-07T10:05:25+03:00
Общество

Уникальную корягу с Алтая продают за два миллиона рублей

Продавец считает, что этот товар заинтересует коллекционеров
Анастасия Корягина
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Коряга за 2 млн рублей.Коряга за 2 млн рублей.Фото: Avito.ru
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Жительница Бийска Наталия разместила на сайте «Авито» объявление о продаже уникальной коряги за баснословную цену — два миллиона рублей.

Женщина пишет, что нашла сие природное чудо в Чулышманской долине Республики Алтай. Коряга примечательна тем, что имеет три «вросших» камня.

Предприимчивая бийчанка заявила, что цена актуальна до 25 октября. «Инфляция, господа», — предупреждает о грядущем удорожании женщина.

Товары «с изюминкой» жители Алтая продают довольно часто. Так, в прошлом году барнаулец пытался реализовать дракона из монтажной пены за 500 тысяч рублей. А еще один предприимчивый житель краевой столицы продавал снег в неограниченном количестве за 1 рубль. За 1,5 млн рублей предлагали купюру достоинством в 200 рублей с нестандартным размером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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