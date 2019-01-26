Барнаулец продает банкноту 200 рублей за 1,5 миллиона

Житель Барнаула выставил в интернете объявление о продаже новой банкноты в 200 рублей. Просит он за нее 1,5 млн рублей, что в 7,5 тысяч раз превышает номинал самой купюры.

Житель Барнаула просит за купюру 1,5 млн рублей.Фото: Avito.ru

Объявление опубликовано на сайте Avito.ru 21 января. В нем сказано, что купюра имеет серию АА и выпущена в октябре 2017 года. Автор объявления уверяет, что банкнота единственная в своем роде. По его словам, она имеет отличительную особенность от других купюр серии АА.

- Купюра является единственным экземпляром с нестандартным размером 152×65 в отличие от стандартного 150×65. Есть еще и другие отличительные особенности данной купюры от других, - сказано в сообщении.

Купюра имеет нестандартный размер 152×65.Фото: Avito.ru

Объявление он сопроводил фотографиями, на которых видно, что размер у купюры действительно нестандартный.

Изначально мужчина продавал банкноту за 2,5 млн рублей. Затем цена уменьшилась до 2 млн 200 рублей. Сейчас же он просит за редкую, по его словам, купюру 1,5 млн рублей.

Заместитель управляющего отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов предположил, что эта купюра является бракованной.

- Учитывая, что ее размер несколько больше, чем у стандартной, не исключено, что она «бракованная». Но при этом банкнота считается платежеспособной, если она действительно настоящая. По серии мы видим, что купюра может быть одной из первых 200 рублей, появившихся в 2017 году. Конечно, такая банкнота представляет особую ценность только для нумизматов, готовых приобрести в свою коллекцию уникальный экземпляр. Но прежде чем платить такую сумму, нужно обязательно убедиться в подлинности банкноты. Это можно сделать в любом банке, - пояснил собеседник.

Кстати, на сайте можно найти и другие объявления о продаже купюр номиналом 200 рублей. Так, житель Петрозаводска продает банкноту с редким номером АА222222017 за 200 тысяч рублей. По его словам, купюра является символом России 2017 года, так как имеет шлейф из пяти двоек с цифрами «2017» на конце.