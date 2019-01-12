Барнаульцы продают в интернете всякий хлам

Какие только вещи не продают барнаульцы в интернете, даже ненужный хлам. Мы сделали подборку самых интересных предложений с сайта Avito.ru.

Те, чье детство и юность пришлись на 90-е годы, помнят знаменитые игрушки из киндер-сюрпризов - дельфины, лягушки, бегемоты и пингвины. Многие собирали целые коллекции. Сейчас таких интересных игрушек в киндер-сюрпризах уже не найдешь, однако купить их можно через интернет. Жительница Барнаула Татьяна просит за одну коллекционную игрушку от 50 до 100 рублей.

Многие помнят знаменитые игрушки из киндер-сюрпризов.Фото: Avito.ru

Несмотря на то, что Новый год уже прошел, горожане продолжают размещать в интернете объявления о продаже праздничных атрибутов. Так, в одном из последних предлагают приобрести елочные игрушки 40-50-х годов. Цену автор указал в размере 1 рубля, но написал, что она договорная. В похожих предложениях их средняя стоимость равна 100 рублям.

В среднем, стоимость старой новогодней игрушки равна 100 рублям.Фото: Avito.ru

Всегда пригодятся в доме игральные карты. Вот и житель Барнаула по имени Никита так считает. Он продает сразу две пачки за 72 рубля. Притом, по фотографии видно, что карты уже были в употреблении. Автор даже указал территориально, где можно купить их - пересечение улиц Попова и Балтийская.

Две пачки карт б/у можно купить за 72 рубляФото: Avito.ru

Продают в Барнауле и использованный волан для игры в бадминтон. Просят за него всего 20 рублей. Согласитесь, перед таким предложением "трудно" устоять.

Использованный волан можно купить всего за 20 рублейФото: Avito.ru

Найти на Avito.ru можно и крышки от бутылок со спиртным. Неизвестно, зачем автор их собирал, но теперь продает по 12 рублей за штуку.