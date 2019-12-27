Парень из Барнаула выставил на продажу снег за рубль
Барнаулец на сайте «Авито» выложил объявление о продаже снега. Цену за такой товар парень по имени Андрей поставил демократичную – 1 рубль.
Как пояснил барнаулец корреспонденту «АиФ-Алтай», за 1 рубль он готов отдать любое количество товара. Увезти можно «сколько влезет».
- Белый снег, свежий, мягче булочек. Срочно! Много! - указал в объявлении покупателей Андрей. Кстати, снег он продает в разделе «Коллекционирование».
Теоретически такой товар может заинтересовать москвичей. Там до сих пор не было снега. Чего не скажешь про краевую столицу. Как сообщили алтайские синоптики, с 1 декабря в Барнауле выпало 50,2 мм осадков, что почти в два раза превышает месячную норму. А в период с 25 по 26 декабря -14 мм.
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ИСТОЧНИК KP.RU