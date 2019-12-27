2019-12-27T09:57:53+03:00
Общество

Парень из Барнаула выставил на продажу снег за рубль

Количество товара не ограничено
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Барнаулец на сайте «Авито» выложил объявление о продаже снега. Цену за такой товар парень по имени Андрей поставил демократичную – 1 рубль.

Как пояснил барнаулец корреспонденту «АиФ-Алтай», за 1 рубль он готов отдать любое количество товара. Увезти можно «сколько влезет».

- Белый снег, свежий, мягче булочек. Срочно! Много! - указал в объявлении покупателей Андрей. Кстати, снег он продает в разделе «Коллекционирование».

Теоретически такой товар может заинтересовать москвичей. Там до сих пор не было снега. Чего не скажешь про краевую столицу. Как сообщили алтайские синоптики, с 1 декабря в Барнауле выпало 50,2 мм осадков, что почти в два раза превышает месячную норму. А в период с 25 по 26 декабря -14 мм.

Читайте также: Снег в Барнауле расчистят только к Новому году

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы рассказали, каким они видят идеальный парк «Изумрудный»
Парень из Барнаула выставил на продажу снег за рубль
У автобуса во время движения оторвало колесо
Работа транспорта в новогодние выходные в Барнауле
Союз молодежи Алтай-Кокса поздравил с Новым годом детей Заринска
В Барнауле выпала двойная месячная норма снега
Коммунальная авария произошла в Барнауле
Стало известно, где посмотреть новогодние салюты в Барнауле
Алтайский мальчик попал под машину, катаясь с горки
Конюх из алтайского села совершил насилие над двумя маленькими сестрами и показывал им порно
Снег в Барнауле расчистят только к Новому году
На улицы Барнаула вышли волонтеры-«снегоборцы»
Барнаул сковали 10-балльные пробки, одна из которых продержалась 8 часов
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом Алтайского края в 2019 году
Министр транспорта Алтайского края откопал две машины и опоздал на работу
На Алтае начали изымать снюс из торговых точек
На всех трассах Алтайского края открыли движение
Змеиногорец выкопал машину знакомого из снега и угнал
В центре Барнаула встают трамваи из-за неубранного снега
«На Волне»: в Барнауле появится новый жилой комплекс
Спартакиада Алтай-Кокса определила сильнейших баскетболистов
«Сложно, но управляемо»: в Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега
Новым «промышленным вице-губернатором» станет Александр Климин
Осужденный из алтайской колонии принял участие во Всероссийском чемпионате по шахматам
В Барнауле восстановили движение троллейбусов
В Бийске откроется центр рентгенохирургии
Стало известно, где в Барнауле построят гостиницу Radisson