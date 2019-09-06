Запенил: барнаулец продает дракона из монтажной пены за 500 тысяч рублей

В ходе ремонта барнаулец неожиданно создал шедевр – дракона из монтажной пены. Теперь за полмиллиона рублей он ищет хозяина для необычной скульптуры.

Объявление о продаже Константин на днях выложил на Авито, где подробно описал уникальность созданного экспоната:

- Шедевр современного искусства, в стиле постмодернизма. Интерьерное коллекционное украшение загородного дома, салона, коттеджа, квартиры. Отличный дорогой подарок для элитных господ. Может служить музейным экспонатом. Выполнен в единственном экземпляре в мире, - указано в описании.

Как житель краевой столицы пояснил «Комсомолке», дракон «родился» летом. Константин делал ремонт в квартире своей девушки и когда он запенивал вентиляционную трубу, из герметика образовалась чудная фигурка. Присмотревшись, барнаулец понял, что получившаяся статуэтка очень похожа на дракона.

Фото: Константин (продавец). Дракон с другого ракурса

После Константин устроил фотосессию для фантастического существа. Снимки выложил на авито и поставил цену «500.000 рублей» для желающего стать новым хозяином дракона.

- Я вспомнил, что как-то в Барнауле продавали смятый лист за миллион и решил тоже пошутить. Когда писал объявление, очень смеялся, - рассказывает Константин.

Необычное объявление уже посмотрело больше 2,5 тысяч жителей Алтайского края. Такое предложение вызвало у многих большой интерес.

- Пишут мне по этому объявлению много. В основном сравнивают с работами Итальянских мастеров и интересуются подлинная это фигурка или нет. Еще часто просто спрашивают куда подъехать, - добавляет продавец.

К слову, пока Константин не собирается снимать объявление с продажи. На вопрос согласен ли он продать дракона с большой скидкой барнаулец шутливо отвечает, что готов поторговаться.