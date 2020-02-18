Какого числа Масленица и Великий пост: что спрашивают жители Алтая у Яндекса

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:48:14+03:00

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За сутки 17-18 февраля жители Алтайского края вбивали в поисковую строку Яндекса запросы на тему Масленицы, Великого поста, 23 февраля, ситуации с коронавирусом и другие.

Вопрос "Масленица какого числа" пользователи ввели 51 раз, "Великий пост какого числа" - 26, а слова "поздравления с 23 февраля" 46 раз.

По-прежнему актуальна тема коронавируса. Он заинтересовал за сутки 15 человек. Впрочем, это значительно меньше, чем в самом начале эпидемии.

Отметим, что в 2020 году Масленица отмечается 24 февраля - 1 марта. Церковное название праздника: сырная седмица. В Барнауле праздник, в частности, будут отмечать 1 марта у ДК Трансмаш (его организует "Сибирская медиагруппа", начало в 12.00). "Сибирская Масленица" на "Сибирском подворье" в Новотырышкино состоится 29 февраля в 11.00.

Сразу после Масленицы со 2 марта у верующих начинается Великий пост. Он продлится по 18 апреля.

Данные службы статистики запросов Яндекса

ИСТОЧНИК KP.RU