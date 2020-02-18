Какого числа Масленица и Великий пост: что спрашивают жители Алтая у Яндекса
За сутки 17-18 февраля жители Алтайского края вбивали в поисковую строку Яндекса запросы на тему Масленицы, Великого поста, 23 февраля, ситуации с коронавирусом и другие.
Вопрос "Масленица какого числа" пользователи ввели 51 раз, "Великий пост какого числа" - 26, а слова "поздравления с 23 февраля" 46 раз.
По-прежнему актуальна тема коронавируса. Он заинтересовал за сутки 15 человек. Впрочем, это значительно меньше, чем в самом начале эпидемии.
Отметим, что в 2020 году Масленица отмечается 24 февраля - 1 марта. Церковное название праздника: сырная седмица. В Барнауле праздник, в частности, будут отмечать 1 марта у ДК Трансмаш (его организует "Сибирская медиагруппа", начало в 12.00). "Сибирская Масленица" на "Сибирском подворье" в Новотырышкино состоится 29 февраля в 11.00.
Сразу после Масленицы со 2 марта у верующих начинается Великий пост. Он продлится по 18 апреля.
Данные службы статистики запросов Яндекса
ИСТОЧНИК KP.RU