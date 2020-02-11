Заезды русских троек пройдут на «Сибирской Масленице»

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:27:42+03:00

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29 февраля на празднике «Сибирская масленица» состоятся заезды настоящих русских троек, рабочих лошадок и борзых.

На дорожку ипподрома «Алтай» в Новотырышкино выйдут сильнейшие наездники со всей Сибири. Они поборются за приз губернатора края, а также подарки партнеров фестиваля. Призовой фонд от 50 до 300 тысяч рублей. Помимо конноспортивного праздника в программе мероприятия также забеги русских борзых и парад Царской псовой охоты, сообщают в Алтайтурцентре.

– Заезд русских троек в праздничной упряжи – это самый зрелищный момент соревнований, – рассказывает Александр Демин, организатор соревнований, директор компании «Агро-Стандарт», член попечительского совета ипподрома «Алтай». – Никто в мире не может познакомить лошадей и съездить их так, как это делают в России: чтобы они в одной упряжке на беговой дорожке выполняли слаженно одну работу. Когда зрители видят наши тройки, наверняка в их душах просыпаются какие-то особенные чувства: это очень красивое зрелище!

Как показывает практика, скачки – это одно из самых зрелищных и посещаемых мероприятий фестиваля. Многие приезжаю поддержать своих участников – простых жителей села, которые выступают на рабочих лошадях.

- Для этого забега всегда набирается полная дорожка: до шести участников. Любители очень серьезно относятся к подготовке животного: тренируются, приезжают на ипподром заранее, чтобы примериться к дорожке. Они творчески и ответственно подходят и к подготовке упряжи: расписывают дуги, облегчают сани. Все наездники – люди суеверные, а любители – особенно! Они стараются не показывать лошадь перед забегом, ничего никому не давать из упряжи. Для них забег – это целое событие, для нас – возможность популяризации конного спорта, особенно среди пользовательских (рабочих) пород лошадей, - говорят организаторы.

Завершится праздник костюмированным парадом «Царской псовой охоты» в стиле 19 века и забеги русских борзых.

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ИСТОЧНИК KP.RU