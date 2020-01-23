2020-01-23T07:45:57+03:00
Общество

Жители Алтайского края активно интересуются составом нового правительства

Состав нового правительства - это один из самых популярных запросов в Яндексе
САПОЖКОВА Александра
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Татьяна Голикова в новом составе правительства сохранила свой пост вице-премьере по социальным вопросамТатьяна Голикова в новом составе правительства сохранила свой пост вице-премьере по социальным вопросамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Состав нового правительства – один из самых популярных запросов в Яндексе среди жителей Алтайского края. Так, за сутки (22-23 января) этой темой интересовались 68 человек, о чем свидетельствуют данные службы статистики запросов Яндекса.

Также людей интересуют отдельные имена из нового состав: Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Олег Матыцин, Татьяна Голикова и другие. Напомним, что на днях президент утвердил новое правительство, с чем и связан пользовательский интерес.

Скриншот

Скриншот

К тому же за минувшие сутки жители края проявили интерес к коронавирусу. Напомним, что новый загадочный вирус поразил 198 человек в Китае. Для троих болезнь закончилась летальным исходом.

Плюс к этому пользователи проявили интерес к чемпионату Европы по фигурному катанию. В эти дни он проходит в Граце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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