Жители Алтайского края активно интересуются составом нового правительства
Состав нового правительства – один из самых популярных запросов в Яндексе среди жителей Алтайского края. Так, за сутки (22-23 января) этой темой интересовались 68 человек, о чем свидетельствуют данные службы статистики запросов Яндекса.
Также людей интересуют отдельные имена из нового состав: Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Олег Матыцин, Татьяна Голикова и другие. Напомним, что на днях президент утвердил новое правительство, с чем и связан пользовательский интерес.
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К тому же за минувшие сутки жители края проявили интерес к коронавирусу. Напомним, что новый загадочный вирус поразил 198 человек в Китае. Для троих болезнь закончилась летальным исходом.
Плюс к этому пользователи проявили интерес к чемпионату Европы по фигурному катанию. В эти дни он проходит в Граце.
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ИСТОЧНИК KP.RU