2020-02-14T08:42:19+03:00
Общество

«Сибирская медиагруппа» приглашает всех на Масленицу!

Праздник состоится 1 марта в Барнауле у ДК Трансмаш
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Масленица в БарнаулеМасленица в БарнаулеФото: Евгения САВИНА
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1 марта у ДК Трансмаш состоится празднование Масленицы. «Сибирская медиагруппа» организует яркий и веселый праздник для всех жителей Барнаула. Конец масленичной недели ознаменуется ярким празднеством в первый весенний день. Гости смогут прочувствовать на себе весь дух старинного русского праздника.

Зрители праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать их непосредственными участниками. Посетителей ждут интересные конкурсы, которые проверят их силу, выносливость и смекалку. Но это еще не все, ведь за участие, а также победу в конкурсах гости смогут получить призы от спонсора мероприятия «Алейскзернопродукт». После конкурсов всем захочется отдохнуть и подкрепиться, и тут уже вас будет ждать веселая и согревающая концертная программа с едой и напитками.

Масленица от Сибирской медиагруппы

Масленица от Сибирской медиагруппы

Красочное и познавательное мероприятие позволит каждому участнику Масленицы окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Это отличное решение для тех, кто хочет замечательно провести время с друзьями или родными в воскресный день.

По окончании праздника все гости смогут полакомиться вкусными блинами и сжечь символ зимы - чучело. Все посетители смогут найти себе развлечение по душе, так что скучать никому не придется. Все это, а также многое другое ждет вас на празднике от «Сибирской медиагруппы».

Празднование Масленицы вместе с «Сибирской медиагруппой» состоится 1 марта по адресу проспект Ленина 152 (около ДК Трансмаш), начало в 12:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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