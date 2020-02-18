142 жителя Алтайского края попали под наблюдение медиков с подозрениями на коронавирус

В Алтайском крае может появиться карантинная зона для жителей Китая и для тех, кто возвращается из поездок в Поднебесную. Однако где именно она будет создана, в данный момент еще не решено. Пока же Алтайский край в основном изучает тему коронавируса по селекторным совещаниям, литературе и другой поступающей информации. К счастью, на территории нашего региона пока случаев заболевания не зафиксировано.

- Все страны, а также Россия и непосредственно Алтайский край готовятся оказывать эффективную медицинскую помощь. Самое главное при этом не заразить персонал, - говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского Ирина Переладова. – На сегодняшний день каких-то особенностей, которые были бы характерны в подготовке медицинских организаций в борьбе с коронавирусом, нет.

Коронавирус была всегда

- Такое понятие, как коронавирус, было всегда. Вообще существует несколько типов коронавируса и он также считается обычным респираторным вирусом. В России циркулирует с начала 2000-х годов, но это коронавирус IV типа, - говорит начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Алтайского края Ольга Егорова. – Клиника похожа на все респираторные заболевания. Коронавирус, распространившийся по Китаю, считается вирусом I типа. На его наличие обследовались граждане, которые с декабря по февраль были в Китае и возвращались обратно.

Если говорить проще, то признаки коронавируса может найти у себя любой больной в Алтайском крае, и это правда, но тип будет совершенно не такой, как в Китае, а значит, не такой опасный.

Инкубационный период коронавируса I типа составляет 14 дней. Именно на такой период попадают под медицинское наблюдение те, кто возвращается из рабочих или туристических поездок в Поднебесную. В Алтайском крае таких насчитывается 142 человека. Схема работы с такими пациентами следующая: на две недели они помещаются на домашнее наблюдение с ежедневным осмотром врача и измерением температуры. Все показания тщательно записываются в карточку. Однако есть нюанс: пока не решен вопрос как быть с больничными. На данный момент никто из приезжающих из Китая острой необходимости оформлять лист нетрудоспособности не испытывал, но тем не менее, ситуация пока подвисшая.

Китайских студентов отправили на карантин в «Кристалл»

Кстати, несмотря на особую приближенность Алтайского края к Китаю, какой-то специальной карантинной зоны в нашем регионе нет, хотя в начале февраля некоторое подобие пришлось организовать в загородном лагере «Кристалл» в Первомайском районе. На десять дней туда поместили девятерых граждан КНР. Все они являются студентами местных вузов и вернулись в Россию на учебу.

- Пункт временного пребывания граждан КНР был организован по распоряжению правительства Алтайского края. Это была вынужденная мера, потому что не было возможности организовать медицинское наблюдение по месту их жительства – они проживают в общежитии. В лагере они находились с 4 по 14 февраля и на сегодняшний день медицинское наблюдение за ними завершено, хотя они даже изначально были здоровы при въезде в Российскую Федерацию. После их выезда на постоянное место жительства в корпусе провели дезинфекцию, - пояснила специалист Роспотребнадзора.

Однако большая часть студентов еще не вернулась. Кто-то остается на родине и продолжает учебу дистанционно, кому-то официально до 2 марта продлили каникулы, но рано или поздно им все равно придется ехать обратно в Алтайский край.

- В настоящее время рассматривается вопрос организации какого-то постоянного пункта для медицинского наблюдения. Еще должны вернуться 67 студентов, - добавляет Ольга Егорова.

Еще один уроженец Алтайского края был доставлен на карантин из Ухани в Тюмень. Буквально со дня на день он отправится обратно в Китай – заболевание у него не подтвердилось.

Вернуться в Алтайский край незамеченным не получится: вся информация о прилетающих из Китая, пусть даже через Москву, Владивосток или Новосибирск передается в региональное управления Роспотребнадзора и как только человек приземляется в Барнауле, он тут же попадает под наблюдение медиков

Тест-системы на наличие вируса

Помимо этого на месте не стоит и наука – уже разработана отечественная тест-система, которая может определить наличие вируса.

- На прошлой неделе была разработана и утверждена российская тест-система на определение коронавируса. На этой неделе она будет распространена по всем регионам и будет доступна в Алтайском крае. Также все въезжающие из заграницы проходят контроль на наличие вируса – у них берут мазок из носа, - говорит специалист.

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