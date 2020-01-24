В Алтайском крае из-за метели перекрыты 20 дорог

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:38:55+03:00

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Из-за сильной метели, ветра, нулевой видимости и гололеда на Алтае перекрыли 20 дорог. Водителей просят воздержаться от загородных поездок, это может быть опасно. По данным на 23.00 четверга, 23 января, перекрыты следующие участки:

- К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан) на всем протяжении;

- К-03 (Змеиногорск - Рубцовск);

- К-13 (от города Алейска до села Краснодарское);

- К-18 (от Алейска до села Чарышское Чарышского района);

- К-26 (от города Горняк до села Староалейское);

- К-78 (Мамонтово - Солоновка- а/д А-322) ( в Новичихинском районе);

- К-77 (Новичиха - Поломошное - Лобаниха - Клепичиха) (в Новичихинском районе);

- К-79 (Павловск - Колыванское - Топчиха);

- К-94 (Топчиха - Чистюнька);

- К-22 (Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород)

- К-39 (Мельниковка - Александровка)

- К-31 (Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава)

- К-08 (Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан).

Как сообщает региональное управление МЧС, для пассажирского и грузового транспорта ограничено движение на трассе К-25 (Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка) (от с. Завьялово до р.п. Благовещенка).

А также на К-32 (Луговое-Андроново-Баево) (от с. Ключи до с. Баево) и К-03 (Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла-гр.Новосибирской области) ( от с. Кулунда до с.Бурла).

К-23 (Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби) ( от с. Романово до г.Камень-на-Оби).

К-16 (Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда) ( от с. Родино до с.Кулунда).

К-02 (Барнаул- Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан) (в сторону Павлодара) от с.Новомихайловка до с.Павловск.

Также введено ограничение движения автотранспорта на 1 участке дороги местного значения: Н-5903, которая проходит через Шелаболихинский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU