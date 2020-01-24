В Барнауле создали вневедомственный штаб из-за шторма

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:45:15+03:00

Он будет регулировать работу дорожников и ведомств, отвечающих за безопасность жителей

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Барнаул снова оказался во власти стихии. В прошлый раз из-за метели и нулевой видимости произошло несколько массовых аварий, в результате одной из них двое погибли.

Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий из-за шторма в этот раз, создали вневедомственный штаб, который будет регулировать работу ведомств в эти дни.

По итогам заседания штаба, службы перевели в режим повышенной готовности, а в районных администрациях введено круглосуточное дежурство

- Главам городов и районов рекомендовано привести в готовность силы и средства муниципальных звеньев Алтайской территориальной подсистемы РС ЧС к реагированию на чрезвычайную ситуацию, вызванную прохождением комплекса неблагоприятных метеоусловий. Определить перечень должностных лиц, ответственных за осуществление плана, а также действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера на территории муниципальных образований, - сообщает пресс-центр мэрии.

Тем временем, жителей просят отказаться от загородных поездок на период шторма. Если этого сделать нельзя, нужно иметь под рукой телефон, номера экстренных служб, теплую одежду и горячее питье.

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ИСТОЧНИК KP.RU