2019-12-04T17:48:38+03:00
Происшествия

Суд вынес суровый приговор матери, которая убила дочку и выбросила в пакете

Женщина сначала признавала вину, но потом заявила, что убила по неосторожности
Анастасия Корягина
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Екатерина Шишкова в суде. Фото: скриншот видео телеканала «Вести-Алтай»Екатерина Шишкова в суде. Фото: скриншот видео телеканала «Вести-Алтай»
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Алтайский краевой суд вынес приговор 26-летней бийчанке Екатерине Шишковой за убийство 11-месячной дочери. Как сообщается на сайте суда, свою вину женщина признала только частично, но ее признали виновной именно в умышленном убийстве.

Как ранее сообщала «Комсомолка», ночью в июле 2019 года у себя дома женщина ударила грудного ребенка, а затем с силой бросила с высоты своего роста в стену. Ребенок упал на диван, а горе-мать после этого отправилась спать. Лишь утром бийчанка обнаружила, что девочка мертва. Она скончалась от черепно-мозговой травмы. Женщина пыталась скрыть преступление: она завернула тело мертвого ребенка в пакет и оставила в подъезде.

Шишкова вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным. В ночь убийства она был пьяна, и не могла уснуть из-за плача ребенка. Именно это разозлило женщину, в результате чего она убила дочь.

В ходе следствия Шишкова объясняла, что ей тяжело давалось материнство, и что она желала дочери смерти, так как ребенок отнимал у нее много времени и сил. Она поначалу полностью признавала вину, но после начала утверждать, что убила дочь по неосторожности.

Суд учел молодой возраст и состояние здоровья ее матери, а также то, что женщина активно способствовала раскрытию преступления. При этом отягчающим обстоятельством послужило то, что она была пьяна на момент совершения преступления. Ей назначили 15 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года.

Напомним, погибшая девочка – не первый ребенок бийчанки. У нее был младенец, который умер в 2017 году. Тогда мать почти неделю ходила по городу с его телом на руках, в том числе по пивным барам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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