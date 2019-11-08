В Барнауле судят женщину, которая убила свою дочку и выбросила в пакете

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-08T16:45:57+03:00

По словам соседей обвиняемой, она хоронит уже второго ребенка

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В Алтайском краевом суде состоялось второе заседание над 26-летней бийчанкой Екатериной Шишковой, которую обвиняют в убийстве маленькой дочери. Тело ребенка обнаружили жители одного из домов наукограда.

По данным следствия, ночью в июле 2019 года у себя дома женщина ударила 11-месячную девочку головой об стену, бросила на диван и отправилась спать. Лишь утром бийчанка обнаружила, что девочка мертва. Женщина пыталась скрыть преступление: она завернула тело мертвого ребенка в пакет и оставила в подъезде.

Свидетель, обнаруживший мертвую девочку, рассказал, что ребенок был завернут в пакет, а сверху лежала записка. Очевидно, Шишкова пыталась замаскировать убийство под оставление живого ребенка.

"Вспыльчивая, агрессивная и очень много пьет" - такую характеристику дали в суде бийчанке, сообщают "Вести-Алтай". В тот день обвиняемая приходила ко многим знакомым, чтобы занять денег. Люди рассказали, что женщина была пьяна.

Екатерина Шишкова признала свою вину, но сказала, что не желала смерти ребенку. Однако следователи посчитали, что убийство было умышленным, и передали в суд дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее соседи женщины рассказывали в соцсетях, что ее первый ребенок тоже умер при загадочных обстоятельствах. Но тогда Екатерину судить не стали.

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ИСТОЧНИК KP.RU