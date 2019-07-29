2019-07-29T10:56:55+03:00
Происшествия

"У нее уже второй ребенок не доживает до года": на Алтае разыскивают мать убитой 11-месячной малышки

Страшная находка была обнаружена в подъезде дома в Бийске
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Екатерина ШишковаЕкатерина ШишковаФото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

На Алтае продолжаются поиски матери убитой 11-месячной девочки, которую накануне обнаружили в полиэтиленовом мешке в Бийске. Согласно ориентировке, размещенной на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю, мать малышки - Шишкова Екатерина Алексеевна 1993 года рождения.

Напомним, утром 28 июля в одном из подъездов жилого дома обнаружили труп младенца. Маленькое тельце было завернуто в полиэтиленовый мешок. На месте работали следователи и следователи-криминалисты.

Практически сразу было установлено, что происшествие носит криминальный характер. Алтайский следком возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Сейчас устанавливается местонахождение ее матери Шишковой Екатерины Алексеевны, 30.11.1993 года рождения. Приметы: на вид 27-30 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины. Одета: кофта голубого цвета, джинсы с порезами темно-синего цвета, кроссовки синего цвета, - говорится в сообщении ведомства.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 29-80-94, в городе Бийске 8 (385-4) 44-91-97, 45-02-02 или 02.

В соцсетях пользователи активно обсуждают трагедию.

- Скажу вам так... Да, это убийство: у ребёнка трёхмерная черепно-мозговая травма, то есть эта женщина её либо чем-то била по головке, либо об стену ударяла! Она была пьяная ко всему [уточним, что вина матери не доказана, - прим.ред.]. Ребёнок у неё был неспокойный, никого к себе не подпускала, только мама, мама и все, - пишет Анатолий Маркелов в паблике «Инцидент Бийск».

- Мать до сих пор ищут. Мы живём в соседнем доме. С самого утра кипиш во всем дворе. Мамашка эта была одиночка, без мужа. Жила с матерью (бабушка хорошая, врач). Непонятно что у нее с головой произошло... Это все ужасно, - добавила Лилия Казакова, проживающая в соседнем доме.

Одна из жительниц Бийска пишет, что ранее были поводы для беспокойства за судьбу девочки.

- Я сама звонила в опеку и полицию сколько раз вызывала… В опеке сказали: «Ну все, ждём первого звоночка...» Дождались. Никто работать не хочет. Томенко [губернатор края, прим. ред.] уже направил своего человечка, разобраться с опекой. Головы полетят сейчас, - пишет Анастасия Кистанова.

Ранее сообщалось, что губернатор Виктор Томенко поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка, узнать, проводили ли социальные службы профилактическую работу с семьей. Для этого чиновница выехала в Бийск. Как отметила уполномоченный по правам ребенка, ранее семья на профилактическом учете не состояла.

- Семья на учете как в социально-опасном положении не состояла. Факт детского и семейного неблагополучия не был зарегистрирован. В настоящее время я продолжаю работу в Бийске, - подчеркнула Ольга Александровна.

Кроме того, известно, что Екатерина Шишкова ранее уходила из дома: пользователи соцсетей обнаружили ориентировку о поисках девушки, пропавшей в июле 2017 года. Ее местонахождение было неизвестно около двух месяцев. Местные жители добавили, что погибшая девочка была не первым её ребенком.

- Да и, кстати, это у неё уже второй ребёнок не доживает и до года!, - сообщил пользователь соцсетей Павел.

Читайте также:

Страшная находка: в Бийске обнаружили тело младенца в полиэтиленовом мешке

Ужасная находка потрясла жителей Бийска. Утром 28 июля в одном из подъездов жилого дома обнаружили труп младенца. Маленькое тельце было завернуто в полиэтиленовый мешок (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Яровом установили рекорд по лежанию «звездочкой»
В Алтайском крае появятся солнечные электростанции
Барнаульское «Динамо» обыграло в Кубке России «Новосибирск»
Как сносили усадьбу купца Михайлова в Барнауле [видео]
За сутки в Алтайском крае случилось 27 пожаров, в одном из которых спасли человека
В Алтайском крае представили новые современные вагоны
Школьники из Петропавловска-Камчатского посетили Центр профориентации Алтайского техуниверситета
В барнаульском парке «Юбилейный» появился опасный участок с торчащей арматурой
Смог над Алтайским краем окончательно развеялся
Житель Алтайского края сфотографировал, как чекан покормил кукушонка
Руководитель Greenpeace назвал пожары, которые стали причиной дымки на Алтае, катастрофой
В Бийске отметили День ВМФ спортивными состязаниями
В Барнауле почти снесли старинную усадьбу купца Михайлова
День амурского тигра отметили в барнаульском зоопарке
Пенсионерка отключила "автоплатеж" и лишилась 150 тыс. рублей
Тройной кульбит через крышу: в Бийске женщина не заметила полицейскую "буханку"
Трое мужчин таинственно исчезли на Алтае
В Барнауле разыскивают мужчину в футболке и кепке с флагом США
Бутылки, шприцы: барнаулец обнаружил свалку в березовой роще
День Военно-морского флота в Барнауле: колонна двинулась в парк "Изумрудный"
Над Барнаулом почти рассеялась дымка
На Алтае машина упала в реку: погибли женщина и 3-летний ребенок
"Добавить нечего": алтайский губернатор отреагировал на возмущения людей по поводу дымки
Спасатели тушили горящий самолет в барнаульском аэропорту
Певица Molly поделилась впечатлениями о своем выступлении на Алтае
#МечтаСониРыбиной: барнаульцы расклеивают объявления с монетками на остановках