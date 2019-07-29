"У нее уже второй ребенок не доживает до года": на Алтае разыскивают мать убитой 11-месячной малышки

На Алтае продолжаются поиски матери убитой 11-месячной девочки, которую накануне обнаружили в полиэтиленовом мешке в Бийске. Согласно ориентировке, размещенной на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю, мать малышки - Шишкова Екатерина Алексеевна 1993 года рождения.

Напомним, утром 28 июля в одном из подъездов жилого дома обнаружили труп младенца. Маленькое тельце было завернуто в полиэтиленовый мешок. На месте работали следователи и следователи-криминалисты.

Практически сразу было установлено, что происшествие носит криминальный характер. Алтайский следком возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Сейчас устанавливается местонахождение ее матери Шишковой Екатерины Алексеевны, 30.11.1993 года рождения. Приметы: на вид 27-30 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины. Одета: кофта голубого цвета, джинсы с порезами темно-синего цвета, кроссовки синего цвета, - говорится в сообщении ведомства.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 29-80-94, в городе Бийске 8 (385-4) 44-91-97, 45-02-02 или 02.

В соцсетях пользователи активно обсуждают трагедию.

- Скажу вам так... Да, это убийство: у ребёнка трёхмерная черепно-мозговая травма, то есть эта женщина её либо чем-то била по головке, либо об стену ударяла! Она была пьяная ко всему [уточним, что вина матери не доказана, - прим.ред.]. Ребёнок у неё был неспокойный, никого к себе не подпускала, только мама, мама и все, - пишет Анатолий Маркелов в паблике «Инцидент Бийск».

- Мать до сих пор ищут. Мы живём в соседнем доме. С самого утра кипиш во всем дворе. Мамашка эта была одиночка, без мужа. Жила с матерью (бабушка хорошая, врач). Непонятно что у нее с головой произошло... Это все ужасно, - добавила Лилия Казакова, проживающая в соседнем доме.

Одна из жительниц Бийска пишет, что ранее были поводы для беспокойства за судьбу девочки.

- Я сама звонила в опеку и полицию сколько раз вызывала… В опеке сказали: «Ну все, ждём первого звоночка...» Дождались. Никто работать не хочет. Томенко [губернатор края, прим. ред.] уже направил своего человечка, разобраться с опекой. Головы полетят сейчас, - пишет Анастасия Кистанова.

Ранее сообщалось, что губернатор Виктор Томенко поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка, узнать, проводили ли социальные службы профилактическую работу с семьей. Для этого чиновница выехала в Бийск. Как отметила уполномоченный по правам ребенка, ранее семья на профилактическом учете не состояла.

- Семья на учете как в социально-опасном положении не состояла. Факт детского и семейного неблагополучия не был зарегистрирован. В настоящее время я продолжаю работу в Бийске, - подчеркнула Ольга Александровна.

Кроме того, известно, что Екатерина Шишкова ранее уходила из дома: пользователи соцсетей обнаружили ориентировку о поисках девушки, пропавшей в июле 2017 года. Ее местонахождение было неизвестно около двух месяцев. Местные жители добавили, что погибшая девочка была не первым её ребенком.

- Да и, кстати, это у неё уже второй ребёнок не доживает и до года!, - сообщил пользователь соцсетей Павел.

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