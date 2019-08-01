«Дала подзатыльник и на диван кинула»: видео с допроса матери убитой малышки

Алтайские следователи допросили мать убитой 11-месячной девочки в Бийске. Женщина задержана в качестве подозреваемой. Ранее стало известно, что утром 1 августа 25-летнюю Екатерину Шишкову задержали в одном из сел Алтайского района, где она скрывалась у знакомых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/723488" frameborder="0"></iframe> Допрос Екатерины Шишковой.

- Мы с дочкой приехали домой из гостей где-то около часа ночи. Я не знаю что… ну ночью она проснулась, я не могла её успокоить, ударила подзатыльник и на диван кинула. Труп спрятала не дома, потому что испугалась, - рассказала Екатерина Шишкова.

По версии следствия, вечером 27 июля этого года в своем доме в Бийске пьяная подозреваемая, пытаясь успокоить свою дочь, нанесла ей телесные повреждения. Утром она обнаружила, что девочка скончалась, после чего положила тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов города. Затем женщина скрылась, сообщает пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю.

Утром 28 июля обнаружили труп младенца. На месте работали следователи. Практически сразу было установлено, что происшествие носит криминальный характер. Алтайский следком возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Напомним, о происшествии сразу же был предупрежден глава региона. Губернатор Виктор Томенко поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка, узнать, проводили ли социальные службы профилактическую работу с семьей. Для этого чиновница выехала в Бийск. По её словам, ранее семья на профилактическом учете не состояла.

- Семья на учете как в социально-опасном положении не состояла. Факт детского и семейного неблагополучия не был зарегистрирован., - подчеркнула Ольга Александровна.

Одна из жительниц Бийска писала в соцсетях, что ранее все же были поводы для беспокойства за судьбу девочки.

- Я сама звонила в опеку и полицию сколько раз вызывала… В опеке сказали: «Ну все, ждём первого звоночка...» Дождались. Никто работать не хочет. Томенко [губернатор края, прим. ред.] уже направил своего человечка, разобраться с опекой. Головы полетят сейчас, - пишет Анастасия Кистанова.

Также местные жители добавили, что погибшая малышка была не первым ребенком Екатерины. Её первенец-мальчик также не дожил до года.

- У нее и первый грудничок в пивбаре умер (это случилось два года назад, - прим. ред.). Бармен вызвал полицию, а она с трупом ребенка ходит, пьет и даже не замечает, что он умер несколько часов назад, - написал один из пользователей соцсетей.

В настоящее время следствие ведет сбор и закрепляет доказательства по уголовному делу, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении женщине обвинения и ходатайстве о заключении под стражу. Расследование продолжается.

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