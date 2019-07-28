Страшная находка: в Бийске обнаружили тело младенца в полиэтиленовом мешке

Ужасная находка потрясла жителей Бийска. Утром 28 июля в одном из подъездов жилого дома обнаружили труп младенца. Маленькое тельце было завернуто в полиэтиленовый мешок.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Но пока информации от них крайне мало. Известно лишь, что личность погибшей девочки установлена, как и ее матери. Малышке было всего 11 месяцев. Поиски женщины уже ведутся.

Также криминалисты уже выяснили, что происшествие носит криминальный характер (о несчастном случае речи не идет). Уже возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить точную причину смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, - сказала старший помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

"Комсомолка" будет следить за ходом расследования.

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