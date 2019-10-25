В Яровом остановилась работа ТЭЦ

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-25T09:51:47+03:00

До 26 октября у жителей Ярового не будет горячей воды Фото: Анна СЕМИНА

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В пятницу утром, 25 октября, в городе Яровое Алтайского края произошла остановка работы местной ТЭЦ.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, в 8.42 из-за нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ произошла остановка работы станции. Так как чтобы устранить повреждение требуется остудить котел, к работам приступят как минимум только после обеда (он остывает около шести часов).

- Затем проведут ремонтные работы и прогреют котел для обеспечения теплоснабжения потребителей, - сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

По предварительным оценкам полностью устранить аварию и снова прогреть и запустить котел получится только в первой половине субботы, 26 октября.

На ликвидации последствий задействована ремонтная бригада из 26 сотрудников станции. В настоящее время горячее водоснабжение потребителей прекращено, однако циркуляция воды в системе отопления сохранена.

- С учетом плюсовой температуры наружного воздуха не ожидается значительного снижения температуры в помещениях, - отметили в ведомстве.

Экстренные службы работают в плановом режиме. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики региона Александра Климина из командировки в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU