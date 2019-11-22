Барнаульских педиатров переманили в другой город квартирой

СЕГОДНЯ 05:02 2019-11-22T05:18:33+03:00

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Семью педиатров из Барнаула переманили в поликлинику Бердска двухкомнатной квартирой. Жилье врачам выделил глава города. Они переедут в конце ноября, сообщает портал «Курьер. Среда. Бердск».

«Мужа-педиатра мы планировали назначить заведующим детским педиатрическим отделением, а жена участковый педиатр будет работать в первом детском поликлиническом отделении», — сказала главврач медучреждения Алла Дробинская.

Детская поликлиника №2, где буду работать барнаульцы, открылась недавно после ремонта. На данный момент в поликлинике пять детских участковых — похоже, алтайские врачи завершат комплектацию штата в этом направлении.

Также власти города выделили однокомнатную квартиру для нового лор-врача. Откуда приедет этот доктор, не сообщается.

Напомним, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов признал критическую нехватку медицинских кадров в регионе. В медучреждениях не хватает 40% врачей, а нехватка младшего медицинского персонала превысила 30% — требуется 2,5 тысячи человек.

Ведомство планирует привлекать на работу выпускников Алтайского государственного медуниверситета, работающих пенсионеров, специалистов из других регионов и матерей в декрете. В апереле 2019 года повысили оклады — правда, фактически это произошло за счет снижения стимулярующих, и фактическая зарплата осталась на прежнем уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU