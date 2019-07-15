Алтайский минздрав решил принимать на работу в больницы пенсионеров и декретниц

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-15T14:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав Алтайского края сообщил, как собирается ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях. К работе намерены привлекать пенсионеров и мам, которые выходят из декретного отпуска. Министр здравоохранения Дмитрий Попов подписал и направил на прошлой неделе в медицинские организации края соответствующее письмо.

Пенсионеры и молодые мамы

В отрасли хотят удержать людей старшего поколения. Для этого, как утверждается, будут созданы приемлемые для них условия работы. В частности, будет предусмотрена возможность устроиться на неполную ставку. Работающих пенсионеров также будут направлять на переподготовку.

Молодые мамы по желанию тоже смогут трудиться неполный рабочий день. Минздрав намерен решать вопрос о предоставлении мест в детских с садах для детей медработников, говорится на сайте ведомства.

Новые предложения и психологи от выгорания

Специалистов, ушедших в частные клиники, будут приглашать обратно либо на его условиях, либо после компромиссного решения. Тем, кто захочет уволиться из государственного учреждения, будут предлагать другие условия.

В медорганизациях планируют наладить работу психологов для адаптации молодых кадров и предотвращения эмоционального выгорания.

Абитуриенты и ординаторы

Абитуриентов будут больше брать на целевое обучение. Договоры с ними теперь заключает Минздрав, а не медорганизации. Министерство будет оказывать обучающимся меры материальной поддержки. Срок отработки составит не менее трех лет.

С 2019 года ординаторам будут компенсировать обучение в платной ординатуре. В этом году такую компенсация получат около 20 алтайских специалистов.

Подготовка со школы

Министерство также рассчитывает привлечь кадры среди представителей других регионов и стран, учащихся в АГМУ. Кроме того, представители алтайского медуниверситета начали дистанционно готовить школьников из разных городов и районов к ЕГЭ по химии и биологии, которые нужны при поступлении в медуниверситет.

Также в крае заработало волонтерское движение «Волонтеры-медики». В него вступило около 200 школьников, которые хотят стать добровольцами в сфере здравоохранения. Многие из них в будущем могут попасть в АГМУ.

Читайте также:

Врачам из Алтайского края снизят ипотеку и оплатят аренду жилья в районах

Алтайским медикам будут компенсировать оплату жилья, если они переезжают в муниципалитет, где есть кадровые проблемы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU