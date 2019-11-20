Жилье, карьера, стажировки: как на Алтае молодых медиков призывают не убегать из больниц

19 ноября в Алтайском театре драмы прошел форум молодых врачей, на котором собрались около 700 специалистов. Одной из главных тем стала патовая ситуация с дефицитом кадров.

- Сегодня, на мой взгляд, выпускается недостаточно медиков, а отток кадров из отрасли не восполняется притоком новых специалистов. Молодые врачи считают, что опыт работы в районе не позволит им сформироваться как успешным специалистам. Но на самом деле неважно, где врач начал свою карьеру - в Краевой клинической больнице или в одной из центральных районных больниц, - отметил в своем выступлении со сцены Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Набираться опыта в районах

Зазывая молодых пойти работать в районы, министр отметил, что именно межрайонные центры сегодня являются точками развития здравоохранения в крае. Туда, по словам министра, будут идти наибольшие вложения, эти центры будут насыщаться медицинскими технологиями.

- Там будут сконцентрированы тяжелые пациенты из ближайших районов. Молодой врач, работающий в таком центре, в ежедневном режиме сможет повышать уровень своей компетенции и, в конечном итоге, сможет конкурировать со специалистами краевого уровня, - считает Дмитрий Попов.

Что посулил министр

Министр рассказал молодым специалистам и о новых предложениях именно для них. Чтобы врачи раньше времени не сбежали из медицины, с желающими будут заключать контракты на 10 лет с взаимными обязательствами. Минздрав, к примеру, обещает обеспечить специалиста служебным жильём, отправить на учебу в лучшие российские и зарубежные медицинские центры, кроме того, гарантирует карьерный рост.

Напомним, раньше Дмитрий Попов подписал приказ о компенсациях затрат медиков на аренду жилья. Речь идет о работе в районах. Компенсация составляет до 10 тысяч рублей (в населенных пунктах с более чем 50 тыс. жителей) и до 7 тысяч рублей (в меньших населенных пунктах).

Парадоксы медицины

Сегодня мы имеем дело с парадоксами в здравоохранении, считает Константин Емешин, руководитель отдела по защите прав пациентов организации «Медицина и право».

- Так, сегодня при кадровом дефиците врачей недостатка в медицинских чиновниках нет, - ехидно подметил Емешин. - Если раньше мы в крайздраве занимали 8 кабинетов и было человек 20 с секретарем и уборщицами, то сейчас в большом здании министерства - многочисленные службы, и все считают себя важными. Здесь с зарплатами все в порядке.

- Новые решения как о привлечении пенсионеров, так и молодых - неплохи, и кто-то действительно останется в отрасли, - предполагает Емешин. - Но в медицине сегодня много парадоксов, они и тут могут возникнуть. Приведу пример - когда стали оснащать больницы хорошей техникой, деньги тратили на закупки неэффективно. Помню, как в свое время в Хабары поставили супер-аппарат, который позволяет обследовать сердце на высоком уровне. Но, как поделился тогда со мной главный врач, современная дорогая техника простаивала, ведь операций на сердце в этой больнице не делали. И таких парадоксальных примеров было много. Во всем важен грамотный системный подход.

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