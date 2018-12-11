Министерство здравоохранения Алтайского края запланировало с 2019 года повышение оклада врачам. Также в регионе обсуждается вопрос увеличения оклада и у работников сферы образования.

Здравоохранение

По словам нового министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, с нового года у врачей изменится структура зарплаты – окладную часть увеличат, а стимулирующие выплаты – сократят.

- В этом году по поручению губернатора региона в отрасли социальной направленности мы увеличиваем окладную часть до 47%. По сути, это двукратный прирост в структуре заработной платы. Уменьшается ее стимулирующая часть, которая обусловлена достижением определенных результатов, и значительно возрастает гарантированная, - пояснил Попов.

По его словам, это изменение даст докторам уверенность в будущем, основанную на гарантированности оплаты труда.

В настоящий момент в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, работают более 8,5 тысяч врачей и более 22 тысяч среднего медицинского персонала. По данным Алтайкрайстата, в январе-сентябре 2018 года средняя зарплата в здравоохранении региона составила 25 921 рублей. Это самый маленький показатель по всей Сибири. В тройку аутсайдеров также вошли Республика Алтай с зарплатой в 30 082 рубля и Омская область, где средняя зарплата в здравоохранении составляет 31 249 рублей.

Образование

Тем временем в Алтайском крае обсуждают вопрос повышения зарплаты и педагогам. Для этого Министерство образования и науки региона, которое с октября возглавляет Максим Костенко, организовало специальную рабочую группу. Туда вошли депутаты краевого парламента, представители регионального правительства и профсоюзных организаций.

- Первое, что мы должны - определить и проанализировать всю структуру заработной платы. Второе - выделить зоны риска, связанные с особенностями муниципалитетов и спецификой различных категорий работников образований. Так, работники дополнительного образования вызывают у нас наибольшую тревогу и опасение. И завершающий этап - переформатирование самой модели оплаты труда педагогов, - констатировал Костенко.

Сейчас заработная плата преподавателя складывается из трех частей: гарантированной базовой ставки, компенсационных и стимулирующих выплат. По мнению Костенко, оклад работников образования в крае должен составлять не менее 70 процентов в общей структуре зарплаты.

Что касаемо рейтингов, то и здесь по зарплатам Алтайский край оказался первый снизу. За январь-сентябрь средняя зарплата в этой области составила 20 598 рублей. Второе и третье места с конца занимают Республики Алтай и Тыва с зарплатами в 24 224 и 24 911 рублей соответственно.

Все еще в аутсайдерах

Алтайский край по-прежнему остается в списке аутсайдеров Сибири по зарплатам. Средняя оплата труда по региону в январе-сентябре составила 24 760 рублей. На втором с конца месте Республика Алтай – 29 439 рублей и третьем – Омская область – 32 464 рублей. Глава Алтайского края Виктор Томенко неоднократно подчеркивал, что одна из ключевых проблем региона – это недопустимо низкая зарплата. А потому поставил в приоритет поднять через пять-шесть лет среднюю зарплату в регионе в 1,6 раза. Так, например, в промышленности - до 40 тысяч рублей (с нынешних 24,5 тысяч рублей).

Кстати

В бюджете Алтайского края на 2019 год наиболее крупной статьей расходов стала именно зарплата бюджетников – на нее заложено около 29 млрд рублей. Увеличение определялось в соответствии с указами президента. Рост зарплаты коснется всех бюджетных сфер.

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