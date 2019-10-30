Поликлиники в Алтайском крае будут работать дольше

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-30T11:41:08+03:00

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В Алтайском крае поликлиники станут работать дольше. Приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Теперь медучреждения работают с 8.00 до 20.00, а в выходные и праздничные дни приём пациентов планируется до 15.00. Эти изменения позволят жителям края не отпрашиваться с работы, а прийти на приём в вечернее время.

– Мы пролонгировали работу всех поликлиник до 20 часов. То есть все медицинские организации, оказывающие первичную помощь, работают с восьми до восьми. Обязательно в расписании работы поликлиники должны быть определены вечерние приёмы для всех терапевтов-участковых. Кроме терапевтов вечерние приёмы должны быть обязательно предусмотрены минимум раз в неделю для узких специалистов и для кабинетов профилактики. Это всё сделано для работающих пациентов, которые в рабочее время не могут попасть на приём в поликлинику, - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова

Как сообщают «Вести Алтай», уже разрабатывается новое расписание и график дежурств. В Минздраве рассказали, что из-за изменений медикам не придётся ежедневно задерживаться на работе. Специалисты будут вести вечерний приём раз в неделю. Детские поликлиники все еще работают по старому расписанию. Врачи новый график работы приняли неоднозначно.

ИСТОЧНИК KP.RU