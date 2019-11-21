«Муж еле дышит, в доме - как в камере». В яростные морозы жители Ярового ходят дома в валенках

- Сейчас наша бывшая председатель профкома приходила с Химзавода, где я проработала 40 лет, мы померили температуру, на кухне +8 градусов! Не знаю, что делать, доченьки, - с плачем позвонила в редакцию «Комсомолки» Полина Павловна Береговая из города Ярового.

73 летняя пенсионерка ходит по квартире в валенках на толстой подошве, ватных брюках, душегрейке и теплой фуфайке сверху. Полина Павловна – инвалид второй группы, у нее астма. Но о себе она мало думает. Рядом в зале (именно там она включает сейчас единственный обогреватель) лежит больной муж - Александр Алексеевич. Три года подряд, по словам женщины, она стучалась в больницы города-курорта, ничего опасного у 80-летнего старика не находили. А 25 сентября, привезя мужа в Барнаул, услышала страшный диагноз - онкология четвертой степени.

Сейчас Александр Алексеевич практически не встает. Полина Павловна укрывает его кучей одеял, кладет в ноги грелки, пытается согреть мужу руки, потом выходит на холодную кухню и плачет.

- Хотелось бы сделать так, чтобы мой дедушка чувствовал тепло, комфорт, уют, но мне это в таких условиях не удается, - сокрушается Полина Павловна.

- Эта «трясучка» с отоплением началась еще летом, - рассказывает Береговая. - Перестала подаваться горячая вода, потом вроде ее дали, а осенью пошла чуть теплая. То угля нет, говорят, нет, то он сырой. А потом авария случилась большая.

Напомним, что на ТЭЦ города Ярового в конце октября случилась критическая ситуация, сегодня там работает один котел из трёх.

«Не вы одни»

После того, как пенсионерка позвонила в городскую администрацию с жалобой на отопление и горячую воду, ей пришел официальный ответ. В письме от 15 ноября, подписанным Н. Бачуриным, первым заместителем главы администрации, ее называют Полиной Петровной (а не Павловной) и сообщают, что «обращение направлено в ООО» ЯТЭК» по подведомственности для решения вопроса по существу».

На днях (в тот момент морозы еще не такие сильные были) в дом на улице Первомайской к Береговым и их соседям приходили составлять акт проверки. По этому документу в зале, где стоит обогреватель, было плюс 20, на кухне - плюс 18. Температура горячей воды - плюс 35 (смотрите фото).

- Не знаю, каким лядом они мерили, на кухне у меня было плюс 13 в тот день, - удивляется пенсионерка. - Воду теплую молодой человек долго сливал, я ему говорю: «Сыночек, ты что сливаешь, горячей не будет…»

После этого «сыночек» посоветовал пожилой женщине обратиться за перерасчетом.

- Не надо нам перерасчет, нам нужно тепло и горячая вода, - вздыхает измученная Полина Павловна. Среди документов, которые она прислала нам, есть и шокирующие квитанции с месячной платой за отопление и воду холодную и горячую. И каждый месяц (включая летние!) это около 10 тысяч рублей.

- Когда я звонила, мне сказали: «не вы одни» - слишком много жалоб от жителей на холод в квартирах. И добавили: «Мы всех не сможем обслужить».

А в это время

Утром 21 ноября губернатор края Виктор Томенко провел оперативное совещание по ситуации с теплоснабжением города Яровое, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации министра промышленности и энергетики Александра Климина, в настоящее время из-за отсутствия необходимых запасов угля и его низкого качества на ТЭЦ Ярового работает только один котел из трех. Завозимый собственником уголь имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ, которая является единственным источником тепла и горячей воды в Яровом. В результате этого температура в квартирах и социальных объектах Ярового уже в течение нескольких суток ниже 18 градусов.

- Начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически, собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти, - констатируется в официальном сообщении.

Правительство края вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса. Губернатор держит ситуацию в Яровом на особом контроле, ему несколько раз в день направляется информация о температуре в квартирах и социальных объектах.

Вечером 21 ноября Виктор Томенко проведет экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором будет выработано решение о восстановлении нормального теплоснабжения Ярового. В совещании, кроме членов правительства региона, примут участие руководители прокуратуры края, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСБ.