Следком по Алтайскому краю вплотную займется теплоснабжением в Яровом

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-21T11:13:31+03:00

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Следственный комитет РФ по Алтайскому краю заинтересовался частыми поломками в системе ТЭЦ в Яровом. Уже проводится проверка по ненадлежащему оказанию услуг теплоснабжения жителям города.

Как сообщили правоохранители, с начала отопительного сезона этого года в Яровом регулярно сбоит подача тепла, причем не только в многоквартирных домах жителей, но и социально-значимых объектах. С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ.

Что примечательно, во время проверки юридическая оценка коснется не только действий должностных лиц, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководства ООО «Яровская топливно-энергетическая компания». Следователи выяснят, насколько качественно структура выполняет работы и оказывает услуги. Также станет известно, отвечает ли их деятельность требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

ИСТОЧНИК KP.RU