2019-11-13T11:15:40+03:00
Общество

Будет ЧС? Жители Заринска жалуются на груды мусора в городе

Город обслуживает тот же регоператор, что и в Бийске, где недавно вводили режим ЧС из-за скопления отходов
Анастасия Корягина
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Мусор в Заринске. Фото: Алексей ИвановМусор в Заринске. Фото: Алексей Иванов
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Жители Заринска вслед за бийчанами жалуются на переполненные мусорные контейнеры в городе. Горожане говорят, что с некоторых площадок мусор не вывозят по нескольку дней. За вывоз мусора отвечает регоператор «Спецобслуживание – Центральное» - эта организация отвечает за вывоз мусора и в наукограде, где пришлось вводить режим ЧС по причине неблагоприятной экологической обстановки из-за скопления отходов.

– На прошлой неделе мусор из города практически не вывозили. Частный сектор был им завален. Собаки растаскивали пакеты по улицам. Уже после этого мусор стал скапливаться на площадках многоквартирных домов. В воскресенье по многоэтажной застройке работал всего один автомобиль. До «мусорной реформы» Заринск обслуживало четыре автомобиля, по одному на каждый микрорайон, – рассказал «ТОЛКу» местный житель Алексей Лесюков.

Директор регоператора «Спецобслуживание – Центральное» Алексей Щербатов заявил, что никаких проблем с вывозом мусора в Заринске нет. В администрации Заринска говорят, что видят проблему, но не могут повлиять на регионального оператора.

– Когда поступают жалобы от жителей, мы выезжаем по адресу и фиксируем нарушение. После чего пишем письма региональному оператору и в Минстрой края, – прокомментировала главный специалист по управлению городским хозяйством администрации Заринска Анна Шишкина.

Региональный оператор, как правило, на эти письма не реагирует, отметила женщина. Она также рассказала, что накануне в очередной раз выезжала на проблемные площадки и приглашала присоединиться к этой работе представителя регионального оператора, но тот не поехал.

Жители Заринска уже жаловались на работу регоператора в мае 2019 года. Тогда проблему с вывозом отходов брал на контроль губернатор региона. Также и бийчане не впервые просят о помощи в связи с мусорным коллапсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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