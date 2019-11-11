В Бийске ввели режим ЧС из-за мусорного коллапса

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-11T07:27:12+03:00

Из-за судебной тяжбы между полигоном ТБО и регоператором не вывозятся отходы

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В Бийске объявили режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной экологической обстановки в связи с невывозом мусора с городских свалок. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на первого заместителя главы города Ирину Ломоносову.

- В городе скопились кучи мусора, которые не вывозятся регоператором, и управляющие компании также не предпринимают меры по его вывозу. То, что полигон ввел ограничения, по мнению администрации, не является объективной причиной для невывоза мусора, - заявила Ломоносова.

Причиной мусорного коллапса стал судебный спор между региональным оператором «Спецобслуживание-Центральное» и распорядителем бийского полигона ТБО «Спецобслуживание плюс». В конце сентября 2018 года компании заключили договор по приему и размещению отходов. Уже девятый месяц предприятия спорят — верно ли он прописан.

Компании спорят из-за коэффициентов сжатия отходов. Каждое из предприятий по-своему оценивает стоимость услуг по захоронению мусора: «Спецобслуживание плюс» выставляет счета на большую сумму, чем готовы платить в «Спецобслуживании-Центральное». Геоператор хочет заставить полигон пересчитать стоимость своих услуг.

В итоге у регоператора перед полигоном сложилась задолженность. «Спецобслуживание плюс» оценили свои услуги в 20 млн рублей, а регоператор, по словам предприятия, оплатил лишь 3,6 млн рублей. «Спецобслуживании-Центральное» готово признать задолженность в сумме менее 7 млн рублей.

В марте 2019 года дело ушло в краевой арбитражный суд. Заседания временами переносятся. Движется ли дело к концу — пока неясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU