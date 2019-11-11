2019-11-11T16:06:58+03:00
Общество

В Бийске занялись проблемой вывоза мусора в режиме ЧС

Власти ликвидировали две огромные свалки
Анастасия Корягина
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Вывоз мусора в Бийске.Вывоз мусора в Бийске.Фото: газеты «Бийский рабочий»
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Власти Бийска вывезли две свалки из семи, сообщает правительство Алтайского края. Напомним, утром 11 ноября в городе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной экологической обстановки в связи с невывозом мусора со свалок.

Проблему с мусором решат в течении трех дней, заверяют в правительстве. Площадки, по которым был объявлен режим ЧС, расположены в переулках Дружный и Донской, а также на улицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова.

Вывезти весь объем скопившегося мусора планируют до среды 13 ноября включительно. По информации городской администрации, с уже ликвидированных свалок в общей сложности вывезли более 40 тонн отходов. В работе задействован погрузчик, пять единиц грузовой техники и 10 человек. Средства на ликвидацию ЧС выделили из местного бюджета.

Администрация Бийска, Министерство строительства и ЖКХ края, руководство регоператора и полигона совещаются о дальнейших действиях для разрешения сложившейся ситуации. К обсуждению вопроса также привлекут прокуратуру края. После проверки законности действий владельцев полигона, регоператора и муниципалитета будет принято соответствующее решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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