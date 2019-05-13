Верните нам чистый город: Жители Заринска кричат о помощи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву совместно с регоператором и местными властями разобраться с проблемой вывоза мусора в Заринске. Причиной этого стали множественные жалобы жителей на нерегулярный вывоз мусора и его скопление в городе.

Снежный ком

Именно Заринск за последние два месяца не раз попадал в новости, касающиеся мусорной реформы в Алтайском крае. Там сложилась самая напряженная обстановка – горожане выкладывают в социальных сетях фотографии огромных завалов на мусорных контейнерах, кучи из пакетов, которые во время не забрали машины регоператора. Мало того, что это портит внешний облик города, так еще и является настоящим пиром для бездомных собак и крыс.

Фото: Алексей Иванов

– Нельзя ли просто вернуть все, как было до мусорной реформы – чистый город, довольные люди. Сейчас Заринск зарастает мусором, и конца и края не видно этому, а впереди лето и страшно становится. Проблемы нарастают, как снежный ком, – возмущается местная жительница Татьяна К.

– Частный сектор, а точнее Слободка. По графику мусор вывозится во вторник, но вывозится он на самом деле после звонка. И это хорошо, что они к концу недели приезжают. При старом операторе все как по расписанию – часы можно было сверять, – рассказывает Анна Т.

– У родителей на улице Речной стоят пакеты с мусором, их потрошат собаки, никто ничего не вывозит, хотя сделать это должны были еще вчера. Девушки, которые сидят в конторе, в грубой форме рекомендуют зайти на сайт и самим убедиться, что машина была, якобы есть трекер, который движение мусорных машин отслеживает, – сетует Татьяна У.

Кстати, об ошибочном трекере говорят в Заринске с особой регулярностью. Якобы автомобили на месте были и весь мусор забрали, но на деле – пакеты лежат днями и тухнут. Сам же регоператор считает это бездоказательным – якобы все отлаженно работает по системе ГЛОНАСС.

На прошлой неделе на проблему все-таки обратили внимание Минстрой и Минприроды Алтайского края. Представители этих ведомств выехали в Заринск, где посетили дворы многоэтажек и частного сектора. Они убедились в том, что регоператор Заринской зоны не следит должным образом за вверенной ему территорией.

– Все выявленные нарушения в части несоблюдения графиков вывоза ТКО и ненадлежащего состояния контейнерных площадок зафиксированы, будут оформлены соответствующим образом и направлены для дальнейшей работы руководству регионального оператора и в администрацию города, – поясняет Татьяна Агаркова, консультант жилищного отдела Минстроя Алтайского края. – Вывод по Заринску – необходимо усиливать работу всем ответственным структурам – администрации города, региональному оператору и управляющим компаниям.

Между тем, горожане недовольны этой проверкой, так как, по их мнению, проехали гости из Барнаула только по улицам, с которых предварительно весь мусор вывезли.

Проблема на проблеме

Проблемы с мусорной реформой складываются не только в Заринске, но и в других городах России – на прошлой неделе генпрокурор России Юрий Чайка рассказал, что во многих регионах не хватает сортировочных комплексов, мусоросжигательных заводов и полигонов, вывоз отходов производится по двойным квитанциям и т.п. По словам генпрокурора, нарушения во многом обусловлены недостаточной организацией надзорного контроля. Остается под вопросом работа операторов в Алтайском крае – собираемость по платежам составляет всего 25%. Это один из самых низких уровней по стране. Люди недовольны, разозлены и возмущены.

Фото: Алексей Иванов

Говорить о проблемах нужно и важно. Жители сел или городов, где происходят мусорные коллапсы, должны обращаться в Роспотребнадзор, так как невывоз мусора является нарушением санитарного и экологического законодательства. Также можно обратиться на «горячие линии» Минприроды Алтайского края – 8 (3852) 63-66-40, 8-800-100-94-00 и Общероссийского народного фронта – 8-800-555-97-76.

Кроме того, вы вправе требовать перерасчета платы за неоказанную услугу. Для этого необходимо зафиксировать факт невывоза (сделать фото), составить акт (порядок установления нарушений содержится в договоре на оказание услуги, а также прописан в постановлении правительства РФ от 12.11.2016 № 1156) и направить претензию регоператору.

Если ваш двор завален мусором, присылайте фото на наш адрес электронной почты: redactkp@yandex.ru с пометкой «МУСОР».