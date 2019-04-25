Бийчане жалуются на груды мусора

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-25T17:53:08+03:00

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Жители Бийска пожаловались на обилие мусора на улицах города. По их мнению, в настоящее время они буквально утопают в отходах.

С момента начала действия «мусорной реформы» в интернете появилось немало жалоб на тех или иных региональных операторов. В «черный список» жители Алтайского края теперь внесли и предприятие «Спецобслуживание Центральное», занимающееся обслуживанием Бийской зоны.

По словам жителей наукограда, еще каких-то полгода назад их малая родина была почти что образцом чистоты, но за последнее время многое изменилось. Теперь то тут, то там встречаются заваленные пакетами мусорные площадки и переполненные контейнеры.

- Улица Красная. Каждый день из окна вижу эту помойку, - пишет участник паблика «Инцидент Бийск» под «красочным» снимком.

К слову, совсем рядом находится Городская больница №2 и антисантитария о которой так пекутся местные жители, здесь совсем не нужна. По их словам, время от времени «Камазы» все же забирают мусор, но только из самих баков, а все те пакеты, которые люди оставляют рядом просто игнорируют, хотя по закону, именно регоператор полностью отвечает за чистоту на мусорных площадках. Не лучше ситуация и в других районах.

Мусорная площадка в БийскеФото: со страницы vk.com/incident_22

Фото: со страницы vk.com/incident_22

Напомним, в феврале жители Бийска пожаловались городским депутатам на несанкционированную свалку недалеко от центра города. Как пишет ИА «Банкфакс», она появилась на территории ЗАО «Петронефть-Бийск», а судя по данным межрегионального управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай свалку «организовал» регоператор. В итоге ведомство оштрафовало руководство ЗАО. Только после этого мусор перевезли на полигон, но к тому моменту центр Бийска уже облюбовали крысы и теперь борьба ведется с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU