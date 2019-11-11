Прокуратура указала на массовые нарушения в работе общественного транспорта Барнаула

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-11T14:54:51+03:00

Ведомство отреагировало на жалобы людей в соцсетях

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Прокуратура Барнаула провела проверку соблюдения транспортного законодательства в городе. Поводом послужили многочисленные жалобы людей в соцсетях и обращения, поступившие в ведомство напрямую.

Выяснилось, что ряд организаций, осуществляющих перевозки по отдельным муниципальным маршрутам, допускали нарушения условий муниципальных контрактов.

Не во всех случаях соблюдалось расписание движения транспортных средств, в том числе в вечернее время. Порой не было обеспечено необходимое количество транспортных средств на маршрутах.

Нарушения законодательства также нашлись в сфере распределения между перевозчиками денежных средств на возмещение расходов по оказанию транспортных услуг отдельным категориям граждан.

По результатам проверки прокурор Барнаула внес представление об устранении нарушений председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антону Шеломенцеву.

Ранее с просьбой провести проверку общественного транспорта Барнаула выступали активисты из общественной организации «Гражданский патруль». Основной причиной для обращения стал дефицит автобусов на четырех социально значимых маршрутах - № 1, 10, 17 и 24. Основные претензии активистов касались компании «БарнаулПассажирТранс». Это предприятие подконтрольно бизнесмену и депутату гордумы Валерию Касплеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU