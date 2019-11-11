2019-11-11T04:29:24+03:00
Происшествия

В Барнауле сгорел пассажирский автобус

Пассажиры успели спастись
Анна СЕМИНА
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Сгоревший автобусСгоревший автобусФото: скриншот сайта
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В воскресенье, 10 ноября, в Барнауле сгорел пассажирский автобус №2.

О произошедшем в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» рассказали очевидцы. По их словам, автобус второго городского маршрута загорелся, когда находился в районе остановки «клуб «Стройгаз» на улице Кулагина, 44.

Пострадавших в результате возгорания нет, все пассажиры успели покинуть салон. А вот спасти транспортное средство не удалось. Автобус выгорел полностью. По словам барнаульцев, это уже второй случай на данном маршруте. Предварительная причина возгорания – замыкание проводки.

И это не единственное ЧП за прошедшие сутки. Так на площади Октября неизвестные раскурочили остановку: разбили и разбросали практически все стекла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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