Один автобус на весь маршрут: горожане не могут добраться в центр Барнаула

Алтайские общественники выяснили, сколько на самом деле ходит автобусов по социально значимым маршрутам. Оказалось, что заявленное количество подвижного состава далеко не всегда соответствует действительности. Из-за этого горожанам приходится ездить с пересадками или часами ждать на остановках.

Нет отбоя от… жалоб

На протяжении года жители Барнаула сетуют на то, что систематически не могут уехать на автобусах в центр с «Сулимы» и Солнечной поляны. Несмотря на то, что неподалеку от этих микрорайонов находятся конечные остановки, изобилие транспорта на них – редкое явление.

- Я живу на Сулиме, мне каждый день нужно ездить до центра, но иногда приходится по полчаса ждать автобусы или ехать на такси, потому что автобусов просто нет. В итоге встаю ни свет, ни заря, и бегу на остановку, - рассказал житель Барнаула Максим Дерябин.

Странная работа перевозчиков взбудоражила горожан. Из-за этого общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» провела проверку и мониторинг подвижного состава. Результаты оказались впечатляющими. Причем в плохом смысле этого слова. Выяснилось, что больше половины автобусов Барнаула попросту нет на линиях. Самая серьезная проблема – нехватка транспорта, причем, не только в час пик…

- Мы уже обращались по проблеме в администрацию города и прокуратуру. Нарушения в работе перевозчиков подтвердились, но никаких эффективных мер так и не предпринято. По крайней мере, на пассажирах они никак не отразились. Люди как ездили с пересадками, так и ездят, - рассказал глава барнаульского отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Пустые линии

Правозащитники решили точно определить, сколько автобусов не хватает и где нехватка чувствуется острее всего. Оказалось, что некоторые маршруты обслуживаются всего на 4%. Это катастрофическая нехватка транспорта. Такая ситуация на маршруте № 1 - вместо 24 единиц техники общественники обнаружили только один автобус. Тот же сценарий развивается еще на трех социально значимых маршрутах - № 10, 17 и 24.

Самый малочисленный маршрут Барнаула Фото: Сергей Сухой (fotobus.msk.ru)

- На этих линиях ежедневно должно работать около 75 автобусов, на момент общественного мониторинга было зафиксировали только 27 машин. Мы считаем, что действующее руководство транспортного комитета не справляется с поставленной задачей и должно уйти в отставку, - пояснил Игорь Берг.

Проверка местной прокуратурой

В течение октября Алтайская краевая прокуратура будет проверять работу пассажироперевозчиков и комитета по транспорту Барнаула, так как жалобы поступают не впервые.

- Я думаю, что в этот раз уже примут меры в связи с общественным резонансом. Если никаких мер не будет принято, мы будем обжаловать действия органов в вышестоящие инстанции. Наша задача – решение проблемы, - рассказал Игорь Берг.

По словам общественников, комитет по транспорту не выполняет свои обязанности и халатно относится к катастрофической ситуации. Судя по всему, ведомство не контролирует исполнение контрактов в области пассажироперевозок. Из-за этого краевая прокуратура проверит, выдвигались ли перевозчикам претензии, и был ли кто-либо оштрафован за некачественную работу.