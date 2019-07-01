Ни пройти, ни проехать: в барнаульском транспорте сбоит система оплаты по безналу

Все чаще жители Барнаула рассчитываются картой – это быстро и удобно. Молодежь пугала кондукторов расчетом с помощью электронных систем Apple pay и Android pay, но уже все привыкли. Теперь пришла новая проблема – непонятный стоп-лист, который блокирует безналичный расчет.

«Обратитесь к перевозчику»

Если платеж не прошел, первая мысль возникает о том, что на карте нет средств. Руки сразу же тянутся проверить баланс и если все в порядке - написать в техподдержку банка. Но банк обычно уверяет в том, что проблема связана исключительно с перевозчиком. Самое интересное, что обычно не виноват никто, а проблема случилась либо из-за слишком быстрой оплаты, либо из-за неправильно расположенной карты.

- Я рассчитывался кредиткой, все было нормально, деньги всегда были на счете, и сразу приходила смс-ка об оплате. И вот кондуктор мне сообщает, что я в стоп-листе и нужно рассчитываться наличкой, которой у меня не было при себе. Пришлось выходить и искать ближайший банкомат, - рассказывает попавший в неприятную ситуацию пассажир Евгений Чепрасов.

Все просто: в одной из предыдущих поездок оплата не дошла до банка эквайера (банк, организующий точки приема банковских карт). В итоге деньги «зависли» в системе, а пассажир оказался не у дел.

Почему так

В пассажирском транспорте на оплату проезда уходит пара секунд. За это время не всегда операция проходит до конца из-за низкой скорости отдачи и приема сигнала интернета. Ведь в движении он работает хуже, чем обычно.

Если по карте «пробили» поездку, но деньги не поступили на счет перевозчика, возникает задолженность. По правилам платёжных систем банк автоматически помещает карту в стоп-лист системы. Задолженность может образоваться из-за недостатка средств на карте, из-за блокировки карты банком или из-за технических проблем при выполнении запроса на списание средств.

- Система срабатывает автоматически, мы не блокируем кого-либо специально. Нужно либо погасить задолженность через личный кабинет, либо сразу на месте следить, чтобы средства точно снялись, - рассказали корреспонденту в компании пассажироперевозчика.

Есть и другой вариант, когда появляется сообщение «Неверная карта». Так случается, когда к терминалу приложили несколько карт одновременно, когда карту приложили не по центру считывателя, или если есть механические повреждения карты (чипа или внутренней антенны). Очень редко бывает, что карта и считыватель технически несовместимы.

Почти всегда проблема решается повторной попыткой оплаты. При этом нужно дольше подержать ее у считывателя. Если это не помогло, придётся заплатить за поездку другим способом, а потом обратиться с заявлением в банк-эмитент, выпустивший данную карту. А вообще, нужно убедиться, что карта вообще работает бесконтактно, чтобы не попасть в глупую ситуацию.