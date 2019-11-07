2019-11-07T09:30:29+03:00
Общество

Четыре автобусных маршрута предложили изменить в Барнауле

Речь об автобусах № 60, 37, 25 и 10
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле общественники предложили поменять схему движения четырех автобусных маршрутов. Это касается автобусов № 60, 37, 25 и 10. Свою просьбу они опубликовали в соцсетях группы «Барнаул 22».

На обращение горожан администрация краевой столицы предложила такие поправки в маршрутах:

Автобус №60: Спартак-2 – площадь Спартака – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – улица Северо-Западная – улица А.Петрова – улица Попова – улица Юрина – улица Солнечная Поляна – улица Энтузиастов – улица Попова – улица Балтийская – остановка «Торговый центр».

Маршрут №37: микрорайон Октябрьский – улица Рождественская – улица Ковыльная – улица Ветеринарная – улица Новосибирская – улица Попова – Павловский тракт – проспект Строителей – проспект Калинина – улица Кулагина – остановка «СОШ №56».

Автобус №25: Спартак-2 – проспект Ленина – улица Никитина – проспект Комсомольский – улица Профинтерна – площадь Октября – проспект Ленина – проспект Космонавтов – Научный городок.

Маршрут №10: Спартак-2 – проспект Ленина – улица Северо-Западная – улица А.Петрова – улица Малахова – улица 50 лет СССР – улица Энтузиастов – улица Жасминная – улица Просторная – остановка «улица Юрина».

К слову, было также предложено изменить движения маршрутов №110 и №144, исключив из них заезд к барнаульскому аэропорту. Довозить туда пассажиров предлагают автобусами-экспрессами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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