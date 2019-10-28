Жительница Барнаула отобрала нож у пьяного мужа и зарезала его
38-летняя жительница Барнаула во время пьяных разборок с мужем отобрала у него нож и зарезала.
Как установило следствие и суд, в феврале в семье барнаульцев произошла ссора. Причем на тот момент оба супруга были нетрезвыми.
- Мужчина схватил нож и стал угрожать жене убийством. Последняя не испугалась, а отобрала его у него и порезала мужа по шее. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Во время следствия женщина свою вину признала. Суд назначил ей 6,5 лет исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU