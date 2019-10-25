СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-25T13:11:30+03:00

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В Алтайском крае избитого мужчину сбросили в погреб, где он замерз насмерть.

Чудовищное происшествие произошло в феврале в Новичихинском районе. В жилом доме одного из сел между нетрезвым хозяином и его знакомым произошел конфликт.

- 37-летний мужчина кулаками избил 43-летнего гостя по голове, а после сбросил его в погреб. Смерть последнего наступила от переохлаждения, вследствие воздействия низких температур, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии расследования селянин свою вину в гибели приятеля полностью признал. Однако это не помогло ему избежать наказания. Суд назначил ему три года ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU