2019-10-25T12:49:43+03:00
Происшествия

Житель Новоалтайска убил знакомого и сжег его труп

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае вынесли приговор 63-летнему жителю Новоалтайска, который убил знакомого, а его труп сжег в печи.

Следствие и суд установили, что в декабре прошлого года мужчина вместе со своим 46-летним знакомым выпивал в помещении котельной одного из развлекательных заведений Новоалтайска.

- Между ними произошла ссора и рабочий несколько раз ударил приятеля колюще-режущим предметом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Желая скрыть преступление, мужчина сжег тело знакомого в печи той самой котельной. А орудие убийство спрятал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Суд признал мужчину виновным и назначил 12 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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